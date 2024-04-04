Россельхознадзор призвал владельцев животных к осторожности при выборе ветеринарных средств

Владельцев животных в Москве, Подмосковье и Тульской области предупредили об увеличении некачественных и незарегистрированных в России лекарственных и антипаразитарных средств в интернет-магазинах. Такие препараты могут быть опасны для животных, предупредила пресс-служба Россельхознадзора.

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Рекомендуется приобретать лекарства только в заводской упаковке с русскоязычной маркировкой и проверять информацию о сериях лекарственных препаратов на официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Власти также активно борются с незаконным ввозом и продажей контрафактных лекарственных средств для животных в Интернете. Все средства, которые можно использовать для ветеринарного применения, есть на сайте Россельхознадзора.

Средства, которые не зарегистрированы в России, признают контрафактными. Документов, которые подтверждают их безопасность и качество, нет. Если животному станет плохо после подобного лечения, то хозяин даже не сможет претендовать на возмещение ущерба.