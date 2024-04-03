Чем подкармливать рассаду, чтобы она хорошо росла? Советы садовода

Один из главных вопросов, волнующих садоводов и огородников, которые привыкли проращивать растения на подоконнике: нужно ли вносить подкормку до высадки рассады в грунт? А если это необходимо, то чем подкармливать молодые растения? «Лента.ру» выяснила, какая подкормка необходима разным культурам, как часто стоит удобрять рассаду и по каким признакам можно понять, что растениям не хватает питательных веществ.

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Как подготовить почву под рассаду

Подкармливать растения можно даже на первых этапах роста, когда они стоят на балконе или на подоконнике. Более того, от количества питательных веществ в почве зависит их развитие и последующий урожай. Поэтому позаботиться о питании растений в первую очередь нужно при подготовке грунта под рассаду.

Член Владимирского союза садоводов Евгений Цуриканов в беседе с «Лентой.ру» отметил, что грунт, подходящий для большинства культур — рассады томатов, баклажанов, перцев и других — должен состоять в равных долях из земли с огорода, почвы из леса и песка.

В эту смесь нужно обязательно внести фосфорные и калийные удобрения: например, две чайные ложки аммиачной селитры, три столовых ложки суперфосфата, по одной столовой ложке сульфата калия и сульфата магния. Хорошо добавить также стакан золы. Пропорции я даю на 10 килограммов грунта, - Евгений Цуриканов, садовод

По словам эксперта, такое соотношение минеральных удобрений обеспечит саженцам необходимое количество основных питательных элементов, а добавление золы защитит их от болезней.

Когда в первый раз подкармливать рассаду

Евгений Цуканов подчеркнул, что первую подкормку стоит проводить через две недели после пикировки растений. Это правило актуально для любых культур.

Подкармливать растения раньше нельзя, поскольку саженцам после пересадки необходимо время для адаптации на новом месте, им нужно укрепить и нарастить корневую систему. Эксперт советует удобрять рассаду смесью аммиачной селитры, суперфосфата и сульфата калия. Ниже указаны пропорции на десять литров воды.

Смесь для подкормки рассады:

половина столовой ложки аммиачной селитры;

две столовых ложки суперфосфата;

одна столовая ложка сульфата калия.

После этого решение о подкормке стоит принимать в зависимости от конкретной культуры, заметил собеседник «Ленты.ру».

Томаты

Если семена посеяны в самостоятельно подготовленный, уже удобренный всеми необходимыми элементами грунт, то в дальнейших подкормках (кроме вышеупомянутой первой) саженцы томатов уже не нуждаются. Однако если рассада растет в обычной земле с огорода, или грунт под саженцы был куплен в магазине, следует провести подкормку.

Вносить удобрения в рассаду помидоров нужно за одну-две недели до высадки в грунт

Удобрение будет тем же самым, что и для первой подкормки: смесь воды, аммиачной селитры, суперфосфата и сульфата калия в тех же пропорциях.

Перцы и баклажаны

Эти растения развиваются практически одинаково, поэтому и внесение удобрений для них проводится по одной схеме.

Впервые подкормку проводят примерно через пару недель после пикировки. В случае, когда семена изначально были посеяны по отдельности, нужно смотреть на количество листьев и подкормку проводить после появления четвертого листа.

В отличие от помидоров, удобрять баклажаны и перцы надо вне зависимости от состава почвы: от него зависит только частота подкормок

Если семена были посажены в подготовленный, удобренный грунт, подкармливать рассаду следует раз в две недели. В случае, если земля покупная, вносить удобрения нужно еженедельно.

Для подкормки баклажанов и перцев лучше чередовать те же минеральные удобрения, что и для помидоров, с органикой — например, растворами разведенного куриного помета или настоя золы.

Как понять, каких элементов не хватает растениям

Нехватку тех или иных веществ, необходимых саженцам, можно определить по внешнему виду.

Недостаток фосфора

В этом случае листочки заворачиваются внутрь, а также иногда приобретают лиловый оттенок.

Восполнить нехватку можно, если опрыскивать рассаду раствором суперфосфата.

Как приготовить раствор суперфосфата для опрыскивания

Одну столовую ложку гранул суперфосфата заварить в 150 миллилитрах кипятка. Настоять раствор в течение суток, не забывая помешивать, а затем развести его в десяти литрах воды. Добавить 20 миллилитров любого жидкого органического удобрения — органика содержит азот, а фосфор без азота. усваивается плохо.

Недостаток кальция

Когда растениям не хватает кальция, новые листочки вырастают деформированными, также на них появляются бледно-зеленые, желтые пятна.

Справиться с нехваткой этого элемента можно, если опрыскивать растения настоем золы или кальциевой селитрой из расчета одна столовая ложка на десять литров воды.

Недостаток калия

В этом случае начинают сохнуть края листьев.

Растения следует полить раствором сульфата калия из расчета одна столовая ложка на десять литров воды.

Недостаток азота

Нехватка этого элемента приводит к тому, что листья желтеют, становятся более мелкими, а жилки на нижней стороне краснеют.

Чтобы восполнить дефицит, стоит опрыскать саженцы органическим удобрением, например, настоем коровяка.

Недостаток железа

В этом случае листья растений желтеют, однако жилки остаются зелеными.

При дефиците железа растения необходимо опрыскать 0,25-процентным раствором сернокислого железа.

Недостаток меди

Нехватка меди приводит к тому, что листья бледнеют и приобретают синеватый оттенок.

Восстановить растение можно с помощью опрыскивания раствором медного купороса: один грамм вещества на десять литров воды — или сернокислой меди, 20 граммов на десять литров воды.

Недостаток магния

При дефиците магния у растений бледнеет верхушка, на зеленых жилках появляются желтые и бурые пятна.

В этом случае опрыскайте рассаду раствором нитрата магния в соотношении одна чайная ложка на десять литров воды.

Правила внесения удобрений

При подкормке рассады важно не только грамотно подобрать минеральные или органические вещества и смешать их в нужных пропорциях, но также правильно внести полученное удобрение, чтобы не навредить растениям.

Как правильно вносить подкормку:

удобрять рассаду лучше по утрам, поскольку вечерний полив при сыром и прохладном воздухе способствует развитию болезнетворных микроорганизмов;

перед внесением удобрений полейте рассаду водой, чтобы грунт был влажным, иначе можно повредить корни;

немного порыхлите почву после подкормки, так удобрение лучше усвоится.

Народные средства для подкормки рассады

Для удобрения овощной рассады можно использовать и многочисленные народные средства — они подойдут тем, кто не приемлет «химию» и предпочитает экологически чистые удобрения.

Я не вижу ничего плохого в минеральных удобрениях, и если использовать их умеренно, негативного влияния на качество урожая не будет. Однако при желании их можно заменить на народные средства, - Евгений Цуриканов, садовод

При этом эксперт предупредил, что в идеале следует чередовать разные виды таких удобрений, потому что, в отличие от минеральных комплексов, большинство из них содержит лишь один полезный компонент.

Нашатырный спирт

Нашатырный спирт содержит большое количество азота, который укрепляет стебли и листья саженцев.

Способ применения. Развести чайную ложку нашатырного спирта в десяти литрах воды, перемешать и полить рассаду под корень.

Яичная скорлупа

Она содержит много кальция, способствующего активному росту саженцев.

Способ применения. Понадобится скорлупа нескольких яиц и три литра воды. Смешав ингредиенты, необходимо оставить раствор на три дня в темном месте, чтобы удобрение настоялось. Затем его необходимо развести водой в пропорции один к трем.

Настой имеет неприятный запах, так что держать его лучше в закрытой таре

Дрожжи

Способствуют развитию листьев, ускоряют рост саженцев, увеличивают их выносливость.

Способ применения. 100 граммов дрожжей залить десятью литрами воды, добавить две столовые ложки сахара, оставить на сутки. Затем развести в пропорции один к пяти.

Древесная зола

Богатый источник калия и фосфора.

Способ применения. Вносить золу можно и в сухом виде — на кончике чайной ложки на одно растение — и в виде настоя. Для приготовления настоя полстакана золы растворить в десяти литрах горячей воды, настоять в течение суток, процедить.

Банановая кожура

Ее достоинство — высокое содержание калия.

Способ применения. Кожуру двух-трех бананов залить тремя литрами теплой воды, настаивать три дня, процедить.

Луковая шелуха

Содержит калий, фосфор, железо, антиоксиданты и фитонциды.

Способ применения. Набить два стакана луковой шелухой и залить двумя литрами кипятка. Настаивать удобрение нужно в течение двух дней, затем процедить и разбавить водой в соотношении один к трем.