Ученые развеяли миф о красках на водной основе

Краски на водной основе часто рекламируют как почти или полностью свободные от вредных летучих органических соединений (ЛОС). Однако на самом деле они содержат и их, и много других потенциально опасных веществ. Это показало исследование, опубликованное в журнале Американского химического общества (ACS)Environmental Science & Technology Letters.

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В красках для стен на водной основе вместо растворителей используется вода. У них менее резкий запах и они реже вызывают головные боли или раздражение дыхательных путей, так как не содержат ЛОС. В новом исследовании ученые проанализировали 40 красок на водной основе со всего мира от 70 самых продаваемых брендов.

Ученые нашли 20 ЛОС в составе красок, их концентрации находились в диапазоне от 10 до 35 тысяч частей на миллион. Хотя обнаруженные в исследовании вещества редко переходят в газообразную форму, они могут сохраняться в стенах в течение многих лет.

Почти половина проанализированных образцов содержали измеримые количества изотиазолинонов — консерванты, которые были связаны с раздражением кожи и симптомами астмы.

Ученые подчеркнули, что анализировали саму краску, а не воздух в помещении с окрашенными стенами. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как именно они влияют на здоровье. Работа поможет создать более безопасные продукты для окрашивания стен.