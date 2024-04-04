Общение и игры оказались полезны для мозга пожилых собак

При старении объём мозга у собак, как и у человека, уменьшается. Это приводит к тому, что питомцы тоже страдают от проблем с памятью и мышлением. Однако исследователи нашли способ это предотвратить.

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Новое исследование показало, что игры и социальная активность помогают собакам сохранить в норме работу мозга. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Neuroscience.

По словам учёных, физические упражнения, общение, взаимодействие с другими собаками, игрушки особенно помогают сохранить размер гиппокампа биглей. Эта область мозга связана с памятью и эмоциями. Она особенно чувствительна к возрастному снижению умственных функций.

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Сканирование мозга собак показало, что общий объём гиппокампа увеличивался в среднем примерно на 1,74% в год у тех, кто принимал препараты от болезни Альцгеймера.

В рамках эксперимента учёные отслеживали здоровье мозга 43 гончих среднего возраста. Среди них были 36 самок и семь самцов. Наблюдали за ними три года. На момент начала исследования всем собакам было 6 лет.

Все питомцы ежедневно двигались, взаимодействовали с игрушками, общались с людьми. Также им разрешалось каждый день по полчаса играть с другими собаками (в группах, состоящих только из самок или только из самцов).

Выяснилось, что гончие, которые получали лечение, показали себя не хуже, чем те, кто получал исключительно социальное взаимодействие. При этом для всех собак оказались полезны игры и социальная деятельность.