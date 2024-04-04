Названы самые популярные домашние животные

Жители столицы внесли данные примерно о 380 тысячах домашних животных в личный кабинет на портале mos.ru. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

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— Сохранив сведения о питомце в своем профиле, горожане получают доступ ко всем возможностям суперсервиса «Мой питомец», ключевой из которых является амбулаторная карта домашнего любимца. Это поможет в том числе быстрее записывать питомца к ветеринару, — говорится в сообщении.

По статистике, москвичи чаще выбирают беспородных кошек. В личные кабинеты москвичей внесены сведения более чем о 196 тысячах домашних любимцев. Среди породистых самыми популярными стали шотландская вислоухая, британская короткошерстная и мейн-кун.

Хозяева собак чаще всего заводят простые для содержания в квартирах породы — йорков, чихуа-хуа и джек-рассел-терьеров. Также популярностью пользуются померанский шпиц, французский бульдог и корги. Всего пользователи сайта сохранили информацию более чем о 171 тысяче собак.

Помимо кошек и собак, у жителей столицы живут кролики, шиншиллы, рептилии и другие экзотические животные, их число составляет свыше 11 тысяч, передает официальный сайт мэра Москвы.

Найти нового питомца можно бесплатно в одном из 13 столичных приютов. Здесь живут тысячи кошек и собак, которые ждут своих хозяев. Об этом рассказали в московском комитете ветеринарии.