Названы способы максимально продлить жизнь пылесосу

Регулярная чистка фильтров и контейнеров для мусора поможет пылесосу прослужить дольше. Способы максимально увеличить жизнь этому виду бытовой техники назвал россиянам строительный эксперт Федор Васильев, пишет NEWS.ru.

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По словам специалиста, своевременная очистка улучшит мощность всасывания и позволит следить за наполняемостью емкости.

«Поролоновый и НЕРА-фильтр нельзя очищать водой, а сушить их нужно только при комнатной температуре. На батарее материал может стать хрупким или деформироваться. Выпускной фильтр НЕРА специалисты рекомендуют менять раз в один-два года», — предупредил Васильев.

Эксперт подчеркнул, что хранить пылесос лучше в сухом и чистом месте, а также не стоит допускать падений и ударов — так получится избежать повреждения корпуса и механизмов. Васильев также посоветовал плавно передвигать устройство во время уборки — резкие движения могут навредить кабелю.

Ранее россиянам рассказали, что для стандартной квартиры хватит пылесоса мощностью от 300 до 350 Ватт. Эксперты также посоветовали выбирать модели с комплектом как минимум из трех дополнительных насадок.