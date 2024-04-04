Почему собаке в любом возрасте необходимо что-то грызть

Собака создана для жевания. Ее челюсть может перемалывать кости и разрывать упаковки, чтобы добраться до спрятанной в ней пищи. Расскажем, почему собака грызет всё подряд, и как отучить её от этого.

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Собаки имеют репутацию жующих всё, что находят в доме. В основном грызут всё подряд щенки и молодые собаки, потому что у них чешутся зубы. Однако это делают и более взрослые собаки. Жевание чрезвычайно важно для собак по многим причинам.

Причины, по которым собаке нужно жевать

Сохранение здоровья зубов. Для собак важно иметь жевательные игрушки или твердые кости, которые они могут грызть, потому что это помогает им сохранять зубы здоровыми. Когда они жуют что-то твердое, это помогает им очищать зубы и десны от остатков пищи.

Стимулирование роста зубов. Щенкам и молодым собакам жевание костей может помочь стимулировать развитие их зубов. Жевание чего-либо твердого не только способствует росту зубов, но и может облегчить дискомфорт, который возникает при выходе зуба из десны.

Снятие напряжения, стресса или скуки. Еще одна причина, по которой собаки начинают что-то жевать, - это скука и стресс. Если ваша собака большую часть времени проводит дома одна, ей может быть скучно, и она пойдет искать себе занятие: это может быть всё, что попадётся ей на глаза. Именно поэтому советуем по возможности убирать перед своим уходом всё, что собаке грызть нельзя, а на видное место положить то, что ей можно "уничтожить". Это может быть, к примеру, даже картонная коробка (или несколько), в которую для привлечения внимания собаки можно положить вкусняшку.

Что делать, чтобы собака не грызла всё подряд?

Хорошенько погуляйте с собакой перед выходом из дома. Эта прогулка должна быть активной, чтобы питомец успел сбросить избыток энергии и "вымотался". В этом случае часть времени после того, как вы уйдете на работу, собака будет просто спать.

Предоставьте собаке альтернативу. Чтобы она не повредила вашу обувь, диван или пульт от телевизора, предоставьте ей альтернативу: покупка специальных игрушек для жевания, интерактивных игрушек (нюхательных ковриков, головоломок-кормушек), куда можно спрятать угощения для питомца, могут решить проблему одиночества. Собака любит нюхать и искать, и именно эту возможность вы ей предоставите в полном объеме.

Тренировки. Научите собаку тому, что можно грызть, а что нельзя. Если вы увидели, что собака схватила вашу тапку, например, скажите ей твердое "Нельзя" или "Нет" и заберите ее у питомца. При этом, напоминаем, вы должны предоставить ей альтернативу: сразу же дайте ей взамен то, что грызть можно. Наберитесь терпения: через какое-то время (все собаки индивидуальны и учатся кто-то быстрее, кто-то медленнее) ваша собака обязательно поймет и научится желаемому поведению. Главное, чтобы тренировки были регулярными.

Итак, жевание - это инстинктивное свойство собак, поэтому вам нужно давать им то, что они могут безопасно жевать, вместо вашей мебели или одежды. Благодаря вниманию и тренировкам они научатся грызть "правильные" вещи.