Как, когда и где сажать клубнику? Пошаговая инструкция садоводам

После того как сойдет снег, садоводы примутся за посадку растений в открытый грунт. При этом кусты клубники можно высаживать не только весной, но и летом, и осенью. Где, когда и как сажать клубнику, рассказывает «‎Лента.ру».

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Что называется клубникой

Строго говоря, любимая всеми крупная сладкая ягода по-научному называется земляникой: это общее название для ягод семейства розоцветных. Клубника — культивируемый подвид земляники с крупными ягодами округлой формы. Традиционно в России выращивалась земляника зеленая (именно она имеет шарообразную форму, похожа на клуб), в XVIII веке из Европы завезли землянику мускусную, а в XIX веке — землянику ананасную. Последняя серьезно потеснила все остальные культивируемые виды этого семейства. За этим садовым растением и его плодами закрепилось название клубника.

За два с лишним столетия существования ананасной земляники в разных странах выведены тысячи ее сортов. От крупной красной «‎Виктории», которую выращивают в промышленных масштабах, до небольшой белой в красную крапинку Pineberry («‎Ананасной ягоды»), любимой опытными садоводами за странный вид, который эта ягода имеет из-за отсутствия гена, отвечающего за красный цвет.

Куда сажать клубнику

Как выбрать место

Для плантации любых сортов клубники лучше всего подойдет солнечный и сухой участок. Еще лучше, если на месте посадки раньше росли злаки.

«Понятно, что сегодня мало кто выращивает на даче рожь, ячмень или пшеницу, но тем не менее земля из-под злаков, которые называют санитарами почвы, самая оптимальная. Перед посадкой клубники ее практически не надо как-то специально готовить, — рассказывает агроном Татьяна Былинская. — Эти сидераты обогащают землю калием и азотом, борются с сорняками и улучшают влагопроницаемость — клубника будет крупная и сочная». Каждые 3-4 года нужно переносить место посадки клубничной плантации

Автор книги «Энциклопедия плодового сада на разумной почве» Павел Траннуа рекомендует высаживать клубнику в саду под яблонями и грушами. Такой способ тоже дает шанс на хороший урожай и, кроме того, существенно экономит место.

Чем удобрить почву перед посадкой клубники Если злаковые вы не засевали, а яблони в саду еще не выросли, то почву под посадочный материал клубники придется удобрить самостоятельно — добавить калийные и азотные удобрения, торф и перегной и делать так каждый год. Если же почва на выбранном месте кислая, ее придется раскислить известью — за три года до посадки клубники.

Где нельзя сажать клубнику

При этом Былинская предупреждает, что ни в коем случае предшественниками клубники не должны быть пасленовые культуры, потому что после них почва остается бедной азотом. Если, например, посадить клубничные кусты там, где до этого росла картошка или томаты, про хороший урожай можно забыть, уверена агроном.

Какой сорт выбрать

Одно из главных условий хорошего урожая — посадочный материал районированных сортов, то есть тех, которые специально выведены для того или иного климатического региона. Член клуба «‎Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова назвала три идеальных для России сорта клубники:

«‎Мице шиндлер» «Фестивальная» «Ананас»

Сорта клубники делятся на ремонтантные, ранние, средние и поздние. Для климата средней полосы России самые неприхотливые:

Как выглядит здоровый саженец клубники? Опытные садоводы выращивают рассаду клубники проверенных сортов прямо из зернышек в домашних условиях. Остальным рекомендуется покупать сертифицированные растения в многочисленных российских агрофирмах. По внешнему виду здоровый саженец клубники имеет: не менее трех (и до семи) зеленых листьев без пятен; диаметр корневой шейки не менее 6-7 миллиметров; корневую систему мочковатой формы (то есть без главного корня, только с придаточными); длина корней не менее 7-10 сантиметров; цвет корней — светло-коричневый; бутон или крупный цветок. Рассада клубники с мелкими цветочками на одном кусте для высадки в открытый грунт непригодна!

Когда сажать клубнику в открытый грунт

Клубнику можно сажать весной, летом и осенью, но у каждого времени года имеются свои особенности, связанные с погодными условиями.

Весна

Многие агрономы утверждают, что лучшим временем посадки является весна: у кустов клубники будет достаточно времени, чтобы укорениться в открытом грунте до первых морозов. Кроме того, если растение не прижилось, его можно заменить. К августу у саженцев отрастают мощные клубничные усы (розетки).

Погодные условия для посадки Должно быть тепло — днем до плюс 15 °С, ночью не ниже плюс 8 °С, тогда грунт прогреется до плюс 10 °С, что оптимально для высадки саженцев клубники.

Как и многие растения, эта ягода живет по лунному календарю.

В 2024 году лучшими днями для посадки весной являются:

6, 12 и 13 апреля; 10, 11 и, 31 мая.

Неблагоприятные дни:

8 и 24 апреля; 8 и 23 мая.

Лето

Летом перед посадкой клубники стоит убедиться, что день предстоит не очень жаркий, но и мокрая погода не подойдет — слишком много влаги кусты клубники не любят.

Благоприятные дни:

1 и 27 июня; 8 и 15 июля; 6 и 13 августа.

Неблагоприятные дни:

6 и 22 июня; 6 и 21 июля; 4 и 19 августа.

Осень

Посадки осенью тоже популярны среди садоводов, потому что уже поздней весной следующего года клубника будет плодоносить. Главное, о чем нужно помнить, — сроки. Хотя клубника не боится холода и успешно зимует под снегом, лучше все успеть сделать до середины сентября. Заморозки без снежного покрова погубят растения, и никакой укрывной материал не поможет сохранить нужное тепло.

Благоприятные лунные дни:

5 и 12 сентября.

Неблагоприятные дни:

3 и 18 сентября.

Посадка клубники

Подготовка к посадке

Молодое растение должно быстро акклиматизироваться в открытом грунте.

«Саженцы клубники лучше на 40-60 минут замочить в специальном растворе, способствующем образованию корней, — рекомендует агроном Татьяна Былинская. — Для изготовления раствора можно использовать любые препараты, содержащие так называемый фитогормон роста — β-индолилуксусную кислоту».

На ее основе изготавливаются, например, такие стимуляторы роста, как:

«Гетероауксин»; «Корневин»; «Циркон»; «Этамон».

Если же достать препараты не удалось, то можно просто опустить корни молодого растения в болтушку из воды и глины.

Бутоны на саженцах лучше удалить — все силы должны идти на формирование корней

Принципы размещения

Вне зависимости от времени года принципы размещения в открытом грунте посадочного материала клубничных кустов бывают четырех видов:

гнездами — центральный куст с шестью гнездами вокруг;

отдельными растениями — куст от куста на расстоянии 45-60 сантиметров;

рядами — с расстоянием 40 сантиметров;

ковром — только на старых плантациях с самостоятельным разрастанием клубничных усов от материнских кустов.

Чем ближе друг от друга посажены клубничные кусты, тем мельче на них будут ягоды

Порядок действий при посадке

Посадка клубники также имеет свои тонкости. Вот рекомендуемый порядок действий.

Выкопать лунки глубиной 10 сантиметров. Полить грядку. В каждую лунку поместить саженец клубники. Сделать небольшой холмик, чтобы прикрыть корни. Мульчировать грядку. Тогда растению не будет слишком сухо: влага задержится дольше.

Точка роста клубники (так называемое «сердечко»: там, где листья переходят в корни) должна находиться на уровне поверхности почвы

Уход за клубникой

Высаженной клубнике не требуется какого-то особенного ухода. Но не стоит забывать:

систематически пропалывать грядки; при резком изменении погодных условий защищать грядки укрывным материалом.

Кроме того, клубнику следует поливать каждый день небольшим объемом воды в зависимости от погодных условий:

при сухой жаркой погоде ранним утром; при дождливой погоде — по мере высыхания грунта.

Болезни

80 процентов болезней клубники — это грибки. Остальные 20 процентов приходятся на бактерии и вирусы.

Самые распространенные грибковые болезни:

пятнистости (черная, ржавая, белая); гнили (серая, белая, черная, корневая); мучнистая роса; фитофтороз.

Бактериальные болезни клубники:

рак корней; ожог; бактериоз.

Вирусные болезни клубники:

морщинистость листьев; окаймление жилок; крапчатость.

Народные методы лечения

Поскольку клубника очень давно присутствует на российских грядках, сформировалось множество народных рецептов предотвращения ее болезней. Вот некоторые из них.

40 граммов хозяйственного мыла и 50 граммов поваренной соли на ведро воды, опрыскивать клубничные кусты 10 дней. 2 столовые ложки горчичного порошка на ведро воды. Опрыскивать и поливать. 1 литр молочной сыворотки на ведро воды. Опрыскать растения.

Народные методы достаточно эффективны при многократном применении и лишь для профилактики или на ранних стадиях болезней

Научные методы лечения

Чтобы быстро победить болезни клубники лучше воспользоваться химико-биологическими препаратами:

«Фитоспорин» (при корневой гнили и бурой пятнистости). «Прогноз», «Агролекарь», «Планриз» (при мучнистой росе и серой гнили).