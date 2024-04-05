Как подготовить квартиру к ремонту: советы, правила и лайфхаки

В соответствии с распространенным стереотипом, ремонт — испытание для владельцев недвижимости. Поэтому особенно важно сделать его предсказуемым и управляемым мероприятием. Тогда ремонт не затянется до бесконечности, вещи, находящиеся в квартире, не испортятся, вы не потратите лишниг денег и нервов, и впоследствии ничего не придется переделывать. Со знанием основных этапов ремонта, правил и лайфхаков нам сегодня помогает Климент Верещагин, продавец-консультант гипермаркета «Леруа Мерлен Хабаровск».

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Определение объема работ

Количество и характер работы зависят от состояния квартиры и замысла заказчика. Минимальный ремонт обычно включает в себя чистовую отделку стен и потолка, замену напольного покрытия, смесителей в кухне и ванной, выключателей и розеток. Полный ремонт квартиры делится на несколько этапов:

демонтаж старой отделки;

перепланировка;

ремонт инженерных коммуникаций или обустройство новых;черновая отделка;

чистовая отделка.

Детальный список операций, входящих в каждый этап, определяется в процессе оценки и создания сметы при участии подрядчика.

Подготовка к минимальному ремонту

Для подготовки к минимальному ремонту достаточно:

упаковать вещи, укрыть мебель, при возможности вынести часть мебели;

демонтировать осветительные приборы;защитить напольное покрытие и межкомнатные двери полиэтиленовой пленкой с фиксацией малярным скотчем;

сделать герметизацию проемов межкомнатных дверей (в помещениях, где ремонт не проводится) полиэтиленовой пленкой для уменьшения распространения пыли по квартире;

провести демонтаж декоративных накладок розеток и выключателей, сделать маскировку подрозетников малярным скотчем;

заблаговременно приобрести мешки для строительного мусора и выяснить, есть ли поблизости контейнер для крупногабаритных ТБО (в противном случае необходимо планировать его заказ).

Подготовка к полному ремонту квартиры

Согласование перепланировки и переустройства

По Жилищному кодексу РФ любые работы, меняющие технический план помещения, необходимо согласовывать с органами местного самоуправления.

Это позволяет получить корректные документы для продажи квартиры, устранить возможные разногласия с соседями и управляющей компанией, минимизировать риск разрушения несущих конструкций в результате перепланировки.

Начать согласование стоит с консультации в БТИ. Вы узнаете, какие задуманные изменения могут быть согласованы и какие не получат одобрения. Нельзя согласовать изменение конструкции несущих стен, общедомовых систем — например, отопления и вентиляции. Так, монтаж водяных теплых полов не может быть согласован, так как считается изменением конструкции системы отопления.

В то же время популярная перепланировка лоджии с присоединением к жилым помещениям может быть согласована, а вот с присоединением утепленного балкона вопрос не так однозначен. Перепланировку может запретить управляющая компания, если в соответствии с ее уставом балкон относится к общей собственности жильцов.

Примерный порядок согласования:

консультация в БТИ;

получение в дизайн-бюро проекта перепланировки;

сбор документов (проект, техническое заключение БТИ, заявление, нотариально заверенное согласие совладельцев квартиры, договор купли-продажи и акт приемки-передачи квартиры, свидетельство о праве собственности, технический паспорт или поэтажный план, экспликация из БТИ);

подача документов в соответствии с региональной процедурой (через «Госуслуги», МФЦ или в каждой инстанции отдельно);

получение одобрения в пределах установленных законом полутора месяцев.

В ряде регионов могут быть особые условия. Например, может потребоваться справка МЧС, органов санитарного надзора о безопасности изменений для других жильцов.

Все запланированные в дизайн-проекте изменения утверждаются с подрядчиком и вносятся в договор.

Заключение договора с подрядчиком

Весь спектр услуг нужно обговорить с подрядчиком до подписания договора. В списке должны быть услуги, такие, например, как выравнивание стен, и детали их выполнения. К деталям относятся и меры по снижению вероятности ущерба для вашей квартиры и квартир соседей. Среди таких факторов выделение пыли, повреждение скрытых коммуникаций, разлив воды и другие. Необходимо прописать в договоре порядок возмещения ущерба. Если повреждение произошло по вине сотрудников подрядчика, компания должна устранить ущерб за свой счет.

Стоит заранее оговорить и включить в договор пункт о том, что мусор не должен находиться на межквартирной лестничной площадке. Эта часть дома относится к общему имуществу жильцов. Хранение строительного мусора на площадке нарушает правила пожарной и общей безопасности. Ответственность за возгорание и травмы, полученные соседями, может быть возложена на собственника квартиры.

Лайфхак: страхование квартиры от ущерба при ремонте

Страховые компании предлагают услугу страхования квартир при ремонте. Программа обеспечивает защиту имущества и гражданской ответственности перед соседями в случае причинения им ущерба. Стоит приобрести полис, если в ваших планах ремонт системы водопровода, отопления, электропроводки.

Подготовка к демонтажу

Подготовка к демонтажу начинается с освобождения от мебели помещений, в которых будет проводиться ремонт. Если крупногабаритные предметы вынести невозможно, необходимо сдвинуть их к середине и накрыть полиэтиленовой пленкой. Хрупкие детали мебели можно демонтировать или защитить с помощью пенофола.

Перед началом работ необходимо обесточить проводку, проложенную внутри перегородок под снос. Для этого надо выключить в распределительном щите автоматы, коммутирующие линии, питающие нужный сегмент сети. Если детали организации проводки неизвестны, стоит пригласить для консультации электрика.

Демонтаж стен становится источником шума, поэтому необходимо заранее оповестить соседей о дате и времени проведения работ.

Лайфхак: как перемещать шкафы, не повреждая напольное покрытие

Если вы не хотите испортить напольное покрытие, для передвижки шкафов можно использовать специальные крюки для подъема и переноса. Удобно перемещать тяжелую мебель с помощью ковра. Одну сторону поднимают и подкладывают ковер, затем ковер перемещают вместе со шкафом.

Защита от пыли при проведении ремонтных работ

При выборе подрядчика стоит найти компанию или бригаду, использующую технические средства, не допускающие распространения пыли при шлифовке, бурении, штроблении. Соответствующий пункт по применению этих средств должен содержаться в договоре.

Если ремонт или часть операций вы планируете выполнить своими руками, стоит приобрести бюджетный строительный пылесос или использовать бытовой, но перед этим узнать рекомендации производителя. Некоторые изготовители специально оговаривают такую возможность и рекомендуют использовать специальные пылесборники и фильтры при подключении к электроинструментам.

Лайфхак: герметизация дверных проемов

Защитить помещения от пыли также можно, заклеив дверные проемы полиэтиленовой пленкой, но при этом сохранив возможность передвижения. Посередине делается разрез и с помощью скотча или клеевого состава наклеивается застежка-молния. Это дает возможность беспрепятственно проходить из комнаты в комнату, каждый раз не отклеивая пленку.

Утилизация строительного мусора

Помимо пыли, при демонтаже скапливается большое количество строительного мусора. Планирование утилизации стоит предоставить подрядчику. В этом случае потребность в вывозе будет максимально соответствовать плану проведения работ и позволит избежать незапланированных трат при несвоевременном заказе авто.

Подготовка к ремонту инженерных коммуникаций

При подготовке к ремонту коммуникаций помимо разрешения на перепланировку необходимо получить консультацию в управляющей компании. В уставе УК могут быть разные правила, касающиеся ремонта систем подачи воды и отопления. Например, управляющая компания может предлагать услугу ремонта инженерных систем силами своих специалистов с применением определенных материалов, с гарантией на работы. В ином случае компания не несет ответственности за нарушения и может отказаться выполнить текущий ремонт, если новые коммуникации не соответствуют стандартам. Например, многие управляющие компании с трудом соглашаются на ремонт подающих магистралей из полипропиленовых труб.

С управляющей компанией необходимо заранее согласовать отключение горячей воды или отопления. В этом случае функцию оповещения жильцов об отключении компания берет на себя.

При любых вмешательствах в магистраль подачи газа, в том числе при монтаже новой плиты, необходимо обращаться в городскую или областную газовую службу.

При внесении изменений конструкции оборудования на лестничной площадке, например прокладки кабеля от измерительно-распределительного щита, стоит предупредить соседей, управляющую компанию и местного поставщика электроэнергии. Ремонтом общего электрооборудования занимаются сотрудники поставщика, и отсутствие информации об изменениях может стать причиной электротравмы. Ответственность в этом случае может понести владелец квартиры.

Подготовка к отделочным работам

Важный фактор при выполнении отделочных работ — точно запланированные поставки строительных материалов. Поставка материалов привязана к плану работ. При черновых работах сначала выравнивают пол, затем стены, затем при необходимости потолок. На этапе чистовых работ порядок меняется: сначала отделывают потолок, затем стены, затем укладывают финишное напольное покрытие. На финальной стадии монтируют дополнительное оборудование: розетки, световые приборы, плинтус, межкомнатные двери и т. п. Поставки материалов четко привязаны к каждому этапу. Это дает возможность не хранить одновременно большой объем материалов на площадке.

Поставка материалов на площадку

При подготовке к отделке по сложившейся практике функции расчета и поставки материалов может брать на себя как подрядчик, так и заказчик. Об этом необходимо договориться на стадии обсуждения проекта.

Если организатором выступает подрядчик, он берет на себя обязательство составить смету и поставлять материалы на объект по согласованным ценам и в оговоренные сроки. В случае ошибок в расчетах и нарушения сроков подрядчик несет ответственность. Если возникает спорная ситуация, заказчик может обратиться за решением в суд.

Если функцию организации поставок берет на себя заказчик, рекомендуется запастись базовыми знаниями о расходе материалов и провести самостоятельную оценку состояния пола, стен и потолка. Например, можно самостоятельно демонтировать часть старой отделки, чтобы оценить толщину слоя штукатурки и финишной шпаклевки. Собранная информация даст возможность рассчитать необходимый объем материалов или проверить смету, разработанную заказчиком. Стоит иметь в виду, что при расчетах полученные цифры увеличивают на 15%, чтобы получить запас по каждому виду материалов. Если материалы для проекта приобретены в сетевом гипермаркете товаров для ремонта, а запас не понадобился, есть возможность оформить возврат в течение 100 дней с даты покупки. Необходимо позаботиться о том, чтобы упаковка сохранила товарный вид, и хранить чеки до момента возврата.

Ремонт всегда связан с большими затратами энергии и ресурсов. Однако выполнить намеченный план проще, если заказчик знает основы процесса и полагается на помощь добросовестного и квалифицированного подрядчика, с которым заключен детально проработанный договор.