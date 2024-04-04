Как себя вести, если собаку отравили догхантеры

Но зачастую именно домашние питомцы становятся жертвами этих людей.

РИАМО пишет, что дохгантеры травят беспризорных животных. Для этого они применяют приманки из фарша, паштета, колбасы и других лакомств, которые любит собака. В лакомства добавляют специальные яды, которые не нужно даже съедать целиком – достаточно притронуться.

Такие приманки раскладываются там, где чаще всего можно встретить животных: дворы домов, места у подъездов, около помоек, а также в скверах и парках. Некоторые ненавистники собак кидают им отравленную сосиску.

Признаки того, что животное не просто съело дома что-то не то, а отравилось именно ядом, более пугающие, чем симптомы обычного отравления. К ним можно относится дрожь в теле и учащенного дыхание, походка становится шаткой, обильно течет слюна, животное становится очень тоскливым и вялым, аппетит полностью пропадает, может мучить боль в желудке, далее добавляется рвота и обильная пена (рвота может быть с кровью), температура тела повышается до 40 градусов, собаку одолевают сильные генерализованные судороги, она скулит и воет, теряет сознание.

Отмечается, что срок жизни собаки после отравления ограничивается временем от получаса до 5-6 дней.

Сразу необходимо отвезти собаку в ветклинику, потому что самому помочь не получится. Там собаке промоют желудок. Если нет возможности отвезти животное к ветеринару, можно вызвать врача на дом или позвонить ему. Врач даст рекомендации, как оказать первую помощь собаке.

В аптечке в обязательном порядке должны быть препарат от диареи, цветы аптечной ромашки, шприцы разного объема, обезболивающее, средство для восстановления водно-солевого баланса, а также абсорбент.

Чтобы собака быстрее восстановилась после отравления, надо обеспечить ей правильный уход.

Кормить стоит небольшими порциями, но чаще обычного. Не забывать давать ей лекарства, если их выписал ветеринар. Собаке нужно больше отдыхать и беречь от стрессов.

Чтобы питомец не попал в ловушку догхантеров и не отравился, стоит заранее принимать меры предосторожности. Не лишним будет научить собаку не поднимать с земли то, что валяется и что поднимать нельзя. Обучите собаку запрещающим командам, а на прогулке всегда используйте намордник. Обязательно держите собаку на поводке. Даже если собака вдруг увидит какую-нибудь приманку и побежит к ней, вы успеете среагировать и одернуть ее, кроме прочего, не разрешайте незнакомым прохожим кормить собаку.