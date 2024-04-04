Зачем закапывать в грядке бутылку

Перед поливом грядок следует закопать в землю пластиковую бутылку с несколькими отверстиями в нижней части, рассказала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

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По словам эксперта, лучше всего для этого подойдет пятилитровая бутылка. При этом закопать ее нужно так, чтобы отверстиями горлышко и крышка выглядывали на поверхность. Перед поливом необходимо открутить крышку и направить поток воды в горлышко.

Как объяснила Коврижных, бутылка обеспечит поступление воды намного глубже. Благодаря этому почва станет напитываться влагой, обеспечивая благоприятное развитие культур с глубокой корневой системой, сообщает «БелНовости».

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