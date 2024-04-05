Кошки против собак: психологи назвали домашнее животное, которое мешает выспаться

Исследование, недавно опубликованное в Scientific Reports, показало: если собака спит в одной комнате с вами, это может повлиять на качество вашего сна, пишет Conversation.

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Ученые собрали выборку из более чем 1500 взрослых американцев, которые заполнили анкеты для оценки привычек сна. В целом, около половины участников сообщили, что спят в одной комнате с домашними животными.

Анализ показал, что если спать в одной комнате с собакой, качество сна ухудшается, а если с кошкой — нет.

При этом 93% опрошенных владельцев считали, что домашние животные в целом оказывали либо положительное, либо нейтральное влияние на их сон. Так что большинство людей не подозревает об этом возможном негативном влиянии. Чтобы избежать этих последствий, авторы советуют установить и поддерживать постоянный режима сна домашних животных, который бы соответствовал вашему.

Предыдущие исследования показывают, что совместный в одной постели с другим человеком также может негативно повлиять на сон.