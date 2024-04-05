Каких животных не должно быть на даче? Запретный список
С недавних пор дачникам официально разрешили разводить на своих участках животных и птиц для собственных нужд. Но далеко не всех. Кроликов и кур держать на даче можно, а вот скотину покрупнее — нет. Каких животных не должно быть на дачном участке, рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Каких животных нельзя держать на даче
Содержание на дачном участке домашнего скота нарушает права других жителей садового товарищества, отметил Чаплин.
Так что на даче не получится держать:
- лошадей,
- пони,
- коров,
- коз,
- овец,
- свиней.
Закон здесь на стороне собственников смежных участков: содержание таких животных неизбежно вызывает неприятные запахи и загрязнение земель, а ещё они могут портить кустарники, цветы и деревья.
Как завести коня на дачном участке
Завели коня на даче — в этом случае по закону вы используете свой участок не по назначению. Держать лошадей можно, если земля:
- предназначена для сельского хозяйства и находится в пределах населённых пунктов, где разрешено вести личное подсобное хозяйства;
- предназначена для сельскохозяйственного использования и разрешена для крестьянско-фермерского хозяйства;
- специально выделена для размещения спортивных конюшен или ипподромов.
Если вы хотите держать лошадей на участке, нужно поменять его категорию, сказал Чаплин «Российской газете».
Когда влепят штраф даже за кур и кроликов на даче
До 1 января 2023 года на садовых участках нельзя было разводить даже кур и кроликов. За это дачникам грозил штраф: 0,5–1% от стоимости участка или 10 000 — 20 000 рублей, если стоимость земель не определена.
Потом законодательство поменяли. Теперь, чтобы не напороться на наказание, нужно всего лишь соблюдать земельное законодательство, придерживаться ветеринарных норм и санитарно-эпидемиологических правил.
Однако есть нюанс. Юрист Андрей Саунин предупреждал, что и после изменения правил штрафовать почти не перестанут. Дело в том, что по градостроительным нормам и правилам не все садовые участки будут относиться к тем землям, на которых допускается установка курятников или крольчатников.