Каких животных не должно быть на даче? Запретный список

С недавних пор дачникам официально разрешили разводить на своих участках животных и птиц для собственных нужд. Но далеко не всех. Кроликов и кур держать на даче можно, а вот скотину покрупнее — нет. Каких животных не должно быть на дачном участке, рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

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Каких животных нельзя держать на даче

Содержание на дачном участке домашнего скота нарушает права других жителей садового товарищества, отметил Чаплин.

Так что на даче не получится держать:

лошадей,

пони,

коров,

коз,

овец,

свиней.

Закон здесь на стороне собственников смежных участков: содержание таких животных неизбежно вызывает неприятные запахи и загрязнение земель, а ещё они могут портить кустарники, цветы и деревья.

Как завести коня на дачном участке

Завели коня на даче — в этом случае по закону вы используете свой участок не по назначению. Держать лошадей можно, если земля:

предназначена для сельского хозяйства и находится в пределах населённых пунктов, где разрешено вести личное подсобное хозяйства;

предназначена для сельскохозяйственного использования и разрешена для крестьянско-фермерского хозяйства;

специально выделена для размещения спортивных конюшен или ипподромов.

Если вы хотите держать лошадей на участке, нужно поменять его категорию, сказал Чаплин «Российской газете».

Когда влепят штраф даже за кур и кроликов на даче

До 1 января 2023 года на садовых участках нельзя было разводить даже кур и кроликов. За это дачникам грозил штраф: 0,5–1% от стоимости участка или 10 000 — 20 000 рублей, если стоимость земель не определена.

Потом законодательство поменяли. Теперь, чтобы не напороться на наказание, нужно всего лишь соблюдать земельное законодательство, придерживаться ветеринарных норм и санитарно-эпидемиологических правил.

Однако есть нюанс. Юрист Андрей Саунин предупреждал, что и после изменения правил штрафовать почти не перестанут. Дело в том, что по градостроительным нормам и правилам не все садовые участки будут относиться к тем землям, на которых допускается установка курятников или крольчатников.