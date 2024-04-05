Психолог дала советы по выбору цвета для спальни и гостиной

Для спальни лучше всего подойдут холодные приглушенные цвета, такие как синий, зеленый и их оттенки, рассказала «Доктору Питеру» психолог Виктория Моисеева. По ее словам, одну стену можно выкрасить в темный для более качественного сна. Однако остальные лучше оставить светлыми, чтобы комната ассоциировалась с расслаблением.

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Согласно исследованиям, успокаиваться помогают холодные цвета: зеленый, синий. Из-за ассоциаций с природой они также известны своими восстанавливающими свойствами, — уточнила Моисеева.

Эксперт отметила, что для гостиной подойдут теплые цвета, которые создают атмосферу спокойствия и располагают к радости и общению. Однако они не должны быть слишком яркими. Можно выбрать оттенки желтого и оранжевого, поскольку они ассоциируются со счастьем.

Моисеева рекомендовала оставлять ванную комнату белой, так как этот цвет напоминает о чистоте и свежести. Если хочется добиться бодрящего эффекта, то можно остановиться на ярких цветах: желтый, красный, розовый. Для расслабления лучше всего подойдут все оттенки синего, зеленого и фиолетового.

По словам психолога, преобладающий в интерьере серый может угнетать, так как он ассоциируется с бетоном, асфальтом, гаражами и панельными домами. С этим цветом лучше не перебарщивать, советует Моисеева.