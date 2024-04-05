Назван простой способ отмыть плитку на кухне от жира

Средство из пищевой соды и уксуса поможет отмыть плитку на кухне от жира. Простой способ справиться с загрязнениями назвали эксперты издания «БелНовости».

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Для изготовления средства необходимо развести соду в воде. Получившуюся пасту необходимо нанести на плитку и оставить на 10-15 минут, а после — смыть прохладной водой. Затем в отдельной емкости нужно смешать две-три столовые ложки уксуса и два литра воды. Полученным раствором следует обработать загрязненную поверхность.

Если плитка сильно запачкана жиром, рекомендуется оставить пасту из соды на более продолжительное врем — до 30 минут, а уксусный раствор сделать более концентрированным — до пяти столовых ложек уксуса на два литра воды. Кроме того, для большей эффективности можно добавить в раствор пару капель эфирного масла лимона или апельсина.

Ранее эксперты портала посоветовали очищать разделочную доску с помощью лимона.