Лучший материал для долговечной дорожки на даче

Лучшим вариантом для дачной дорожки является камень, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он отметил, что подойдет «недорогой и плоский» материал, например кварцит галтованный (галтовка). По его словам, от проектов из дерева лучше отказаться.

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Самый надежный вариант — дорожка из камня. Для дачи можно купить недорогие плоские камни, например кварцит галтованный (он же галтовка). Это приятная на ощупь порода со сглаженными углами, по которой можно безопасно ходить босиком. Натуральные оттенки будут действовать на психику успокаивающе, а приятная текстура камня позволит вашим ногам отдохнуть, — подчеркнул Васильев.

Собеседник добавил: хорошей идеей также будет дорожка из тротуарной плитки, однако она требует дополнительного ухода: иногда их кладут слишком близко к грунтовым водам, поэтому через некоторое время они начинают «гулять». Эксперт напомнил, что из-за этого плитку приходится «возвращать на место», а также регулярно вырывать проросшую траву.

Худшее решение — деревянные дорожки, и дело не в их внешнем виде: смотрятся тропинки и мостики из дощечек довольно лаконично и стильно, совсем как в зарубежных проектах. Проблема в том, что такая дорожка из шлифованных досок становится крайне скользкой и травмоопасной во время дождя или росы. К тому же древесина от воздействия влаги и температур начнет разрушаться и вряд ли переживет хотя бы два сезона, — подчеркнул Васильев.

Эксперт отметил: при укладке пространство между плитками нужно промазать водостойким грунтом. Это необходимо сделать, чтобы дорожка не пошла «ходуном».