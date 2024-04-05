Ветеринар призвала владельцев собак запрещать им пить из луж во время прогулок

Это чревато лямблиозом и отравлением реагентами.

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Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала главный врач ветлечебницы «Фауна» Наталья Соловьёва. Кроме того, питомца необходимо своевременно обезопасить от укусов клещей.