Ветеринар призвала владельцев собак запрещать им пить из луж во время прогулок
Это чревато лямблиозом и отравлением реагентами.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала главный врач ветлечебницы «Фауна» Наталья Соловьёва. Кроме того, питомца необходимо своевременно обезопасить от укусов клещей.
«По поводу питья из луж — однозначно. Потому что неважно, будут ли это реагенты из тающего снега или это будет паразитоз, или лямблиоз, диарея, которая будет вызвана этим. Подбирание странных предметов с пола и питья из луж должно быть табу для собаки. Владелец изначально должен озаботиться её воспитанием. По поводу защиты укусов от клещей: сейчас много достаточно разнообразных средств: таблетки, ошейники, капли».