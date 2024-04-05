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Ветеринар призвала владельцев собак запрещать им пить из луж во время прогулок

Это чревато лямблиозом и отравлением реагентами.

Ветеринар призвала владельцев собак запрещать им пить из луж во время прогулок
© PXhere

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала главный врач ветлечебницы «Фауна» Наталья Соловьёва. Кроме того, питомца необходимо своевременно обезопасить от укусов клещей.

«По поводу питья из луж — однозначно. Потому что неважно, будут ли это реагенты из тающего снега или это будет паразитоз, или лямблиоз, диарея, которая будет вызвана этим. Подбирание странных предметов с пола и питья из луж должно быть табу для собаки. Владелец изначально должен озаботиться её воспитанием. По поводу защиты укусов от клещей: сейчас много достаточно разнообразных средств: таблетки, ошейники, капли».
Дом и сад
Наталья Соловьева