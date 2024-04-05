Советы по обрезке плодовых деревьев весной

Любая обрезка, независимо от того, санитарная она или корректирующая, должна выполняться острым инструментом. Только в этом случае деревце сможет качественно закрыть ранку от инфекции, быстро нарастив коровый валик. Его формирует камбий – зеленая прослоечка между корой и древесиной. Поэтому при обрезке веток контур среза желательно дополнительно подровнять канцелярским ножом – так зарастание пойдет активнее.

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При обрезке не должно оставаться пеньков без почек. Часть ветки без почки отомрет и будет служить источником инфекции. Срез ветки нужно выполнять максимально близко к стволу или основанию другой ветки по внешнему краю наплыва коры.

Даже самая кардинальная обрезка не должна уменьшать объем кроны более чем на 30%, если дерево плодоносит. Лучше ее выполнять поэтапно.

При обрезке необходимо соблюдать пространственный баланс: если отрезана большая ветка с одной стороны, нужно пропорционально уменьшить количество веток с другой.

Как бы ни хотелось ограничить объем кроны, ни в коем случае нельзя удалять весь молодой прирост или его большую часть. Гормоны роста вырабатываются как раз в верхушках побегов.

Спил толстых веток нужно проводить в два, а то и три приема, чтобы избежать отрыва части дерева с корой – такие раны зарастают очень плохо и часто дают начало гнилям и дуплам.

Чем слабее рост дерева, тем меньшей обрезке оно должно подвергаться.

Ветки, растущие под углом менее 30 градусов к стволу, необходимо вырезать – они, как правило, болезненно обламываются, прихватывая кору и часть древесины.