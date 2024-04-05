Бренд-менеджер прачечной Whirlpool Морган ЛаЛонд раскрыла дешевые способы вернуть мягкость полотенцам. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

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Так, эксперт посоветовала вместо кондиционера использовать белый дистиллированный уксус или пищевую соду.

«Кондиционер для белья иногда может оставлять следы или привести материал полотенец в негодность. Чтобы смягчить их волокна и избавиться от запахов, добавьте полстакана упомянутых продуктов в стиральную машину», — пояснила она.

Кроме того, ЛаЛонд призвала стирать данные изделия в теплой или горячей воде и не использовать при этом слишком много моющего средства.

«Со временем остатки моющего средства становится трудно смыть, и полотенца становятся жесткими», — уточнила она.

Вдобавок специалист порекомендовала не перезагружать стиральную машину.