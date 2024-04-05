Подолог объяснила, как защитить руки и ноги в дачный сезон

Чтобы защитить руки и ноги в дачный сезон, работать на огороде нужно в перчатках и закрытой обуви, посоветовала подолог Елена Лапатина. В беседе с aif.ru специалист подчеркнула, что следует внимательно относиться к искусственному покрытию на ногтях: маникюр и педикюр нужно вовремя переделывать или вовсе отказаться от них.

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Как уточнила подолог, если вовремя не сходить в салон, покрытие начнет отслаиваться. Под него будет забиваться грязь. Это создаст идеальную среду для грибков и бактерий. Необходимо защитить руки от излишнего воздействия воды и химических средств. При работах в доме или на огороде лучше всего надевать одновременно и хлопчатобумажные, и резиновые перчатки.

Защитить руки и ноги помогут солевые ванночки. Нельзя забывать и об использовании кремов. Лапатина отметила, что после всех работ важно тщательно вымыть руки и ноги. Стоит обратить внимание и на антисептики: они помогут предотвратить инфицирование. Использовать их можно прямо во время работы на огороде.