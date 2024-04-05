Кинолог рассказал о правилах груминга

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о правилах груминга.

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Эксперт отметил, что не стоит самостоятельно стричь собак, не имея необходимых навыков.

— Помимо того, что вы можете поранить питомца, вы можете испортить ему шерсть. Есть ряд пород, которым требуется особый и достаточно сложный груминг, — отметил Голубев в комментарии «Радио 1».

При это Голубев отметил, что каждый хозяин может научиться самостоятельно мыть, вычесывать свою собаку, а также стричь ей когти. Это поможет здорово сэкономить на услугах зоо-салонов красоты для животных.

Для мытья необходимо использовать специальные средства для собак. Стоит приобрести аксессуары для ухода за шерстью (подбираются по типу шерсти), чтобы расчесывать питомца после гигиенических процедур. Голубев посоветовал не использовать различные аксессуары: банты, бабочки, стразы или другие вещи, которые могут принести эстетическое удовольствие, но не принесут пользу.