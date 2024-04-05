Биденс ферулолистная: очаровательные сорта и тонкости выращивания

С некоторых пор этот травянистый однолетник не узнать, настолько он похорошел. Благодаря стараниям селекционеров скромная биденс ферулолистная превратилась в настоящую красотку, сохранив при этом самые лучшие видовые качества. Засухоустойчивость, быстрый рост, первоклассное ветвление, хорошая приживаемость после пересадки, продолжительное и непрерывное цветение — просто идеальный претендент для миксбордера на сезон!

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Новые карликовые сорта позволяют декоративной череде блестяще реализовывать свои амбиции не только как прекрасного контейнерного ампельного, но и как бордюрного почвопокровного однолетника.

Ботаническое досье

Род Bidens из семейства Астровые (Asteraceae) насчитывает около 200 видов травянистых однолетников и недолго живущих многолетников, широко распространенных по всему земному шару. В культуре наибольшее распространение получил только один вид. Название рода происходит от латинских bis («дву-») и dens («зубец»), что связано с формой семян. Кроме принятого, у него много интересных народных имен: нищий, блек-джек, ноготки, сапожные колышки, испанская игла — и это лишь некоторые из них!

Биденс ферулолистная

Биденс ферулолистная (Bidens ferulifolia) родом с юга США, из Мексики. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 9-11.

Однолетник или недолго живущий многолетник высотой 30-90 см и шириной 50-80 см. Побеги прочные, сильно ветвистые от самой земли; на конце каждого стебля образуется множество цветочных корзинок. Соцветие-корзинка звездчатой формы; язычковые цветки в количестве 5-7 шт., желтые, белые, оранжевые, красные или розовые, в центре — маленькие трубчатые. Цветет обильно с начала июня по октябрь (в южных регионах), в средней полосе России — со второй половины июля. Листья длиной до 8 см, супротивные, от широкояйцевидных до ланцетных, с одинарными или разделенными листовыми пластинками.

Семена удлиненной формы с темной оболочкой из двух щетинообразных зубов с небольшими крючками; крепко цепляются за одежду человека или шерсть животных, когда те проходят мимо растений, и таким образом переносятся на большие расстояния.

Декоративные сорта биденс ферулолистной

'Beedance'. Растение высотой 30-40 см и шириной 15-25 см. Соцветия оранжево-желтые. Отличается впечатляюще длительным периодом цветения — с июня по октябрь.

'Bee Happy'. Компактный сорт высотой 35 см. Соцветия весьма привлекательные — с оранжевыми язычковыми цветками, которые к центру становятся золотисто-желтыми. Цветет с мая по октябрь.

'Blazing Glory'. Пушистые кустики высотой 25-30 см. Жизнерадостный сорт с солнечно-желтыми язычковыми цветками, кончики которых окрашены в темно-оранжевый цвет. В средней полосе России цветение начинается со второй половины июля и длится до поздних заморозков (при посеве в открытый грунт в середине мая); в южных регионах — раньше (растения апрельских посевов зацветают уже в июне). При посеве на рассаду в начале апреля цветение начинается с середины июня.

'Cupcake Banana Cream'. Очаровательный карлик высотой 15-25 см и шириной 25-36 см. Язычковые цветки сливочно-желтые, к центру оттенок немного темнее. Сроки посева и начало цветения — аналогично 'Blazing Glory'.

'Golden Empire'. Сорт высотой 15-25 (до 40) см. Язычковые цветки чисто-золотисто-желтые. Цветет с мая по октябрь.

'Golden Goddess'. Растение высотой и шириной 30-60 см. Листья с более тонкими сегментами, чем у других сортов. Корзинки диаметром 5 см; язычковые цветки ярко-желтые. Сроки посева, начало и период цветения — аналогично 'Blazing Glory'.

'Pretty in Pink'. Высотой 30-36 см и шириной 25-30 см. Сорт редкой окраски — с бледно-розовыми с темно-розовыми полосами язычковыми цветками и желтым центром. Цветет с июня по октябрь.

'Taka Tuka'. Растения среднего роста — высотой и шириной до 35 см. Существуют оранжевые, белые, желтые и красные сорта, продаваемые под названием 'Taka Tuka', которые все лето образуют пышный ковер из цветков. Сроки посева и период цветения — аналогично 'Blazing Glory'.

'White Delight'. Очень красивый сорт со свисающими побегами высотой 25 см. Соцветия с кремово-белыми лучистыми язычковыми цветками. Идеально подходит для выращивания в подвесных кашпо.

'Red Eye'. Интересный сорт с необычной окраской язычковых цветков — красных, с желтой каймой по краям. Сроки посева, начало и период цветения цветения такие же, как у 'Blazing Glory'.

Особенности выращивания в открытом грунте

Биденс и ее сорта засухоустойчивы, светолюбивы. Холодостойки, но относительно — так как в основном произошли от видов, произрастающих в Мексике. Даже легкие заморозки могут сильно повредить растение и привести к его гибели. Теоретически перезимовка возможна, но многие летнецветущие растения не переживают зиму и страдают от грибных болезней и вредителей.

Вырастить новое растение из семян, посеянных ранней весной, или купить рассаду — более целесообразно, чем попытаться сохранить старые экземпляры. К тому же обычно старые растения цветут не так пышно и красиво, как молодые.

Они не капризны, но лучше растут на легких, богатых питательными веществами, слегка увлажненных почвах, которые никогда не должны полностью пересыхать. Биденсы переносят полутень, но их цветение будет не столь обильным.

Правильный уход за ними довольно прост: регулярный полив и внесение фосфорно-калийных удобрений через каждые 2 недели. Не пренебрегайте подкормками, поскольку в течение лета появляется много новых побегов и соцветий, потребность растений в питательных веществах также увеличивается. С июня по сентябрь можно 1 раз в неделю использовать и жидкие удобрения, которые по инструкции смешивают с поливной водой. Хорошо поливать растения рано утром, особенно в жаркие летние дни.

Приятный бонус симпатичных биденс — способность современных сортов самоочищаться, поэтому обрезка увядающих соцветий им не нужна.

Биденсы высаживают в открытый грунт с середины мая, когда минует риск поздних весенних заморозков. Располагают растения на расстоянии 25-40 см друг от друга, чтобы они хорошо разрослись.

Особенности выращивания в контейнерах

Очаровательная декоративная череда уже в числе самых востребованных растений для выращивания в балконных ящиках, подвесных кашпо и садовых вазонах, поскольку ей требуется мало места для корней, а на слегка свисающих побегах обеспечено обильное цветение.

Если вы приобрели рассаду или небольшое растение в маленьком горшке, то важно пересадить его в контейнер большего размера, поскольку часто корни биденс уже заполняют доступный объем грунта. Почвенный субстрат должен быть плодородным и дренированным, без торфа, но с компостом. Последний также обладает хорошей способностью удерживать влагу, эффективно сохраняя ее и при необходимости отдавая корням растений.

Чтобы получить обильное цветение декоративной череды, растущей в ограниченном объеме субстрата, еще более важно постоянно поддерживать его относительно влажным и своевременно вносить удобрения. Но помните: эти растения не переносят переувлажнения, поэтому в контейнерах обязательно должен быть хороший дренаж.

Если в середине сезона вы заметили, что интенсивность цветения пошла на спад, немного подстригите биденсы (с обязательным последующим поливом и внесением подкормки) и получите не менее эффектное дальнейшее цветение.

Особенности размножения

Семена высевают рано весной на постоянное место гнездами по 3-4 шт. (в 1 г содержится 450-490 длинных семян), придерживаясь расстояния между ними в 30-35 см. Через 9-10 дней появляются дружные всходы.

На рассаду семена высевают в начале апреля, тогда биденсы (в средней полосе) зацветают в середине июня).

Размещение на даче

Биденсы устойчивы к жаре и обильно цветут с начала лета до поздней осени. Очень эффектны сочетания биденс и растений с белыми, фиолетовыми или голубыми цветками, такими как

лобелия эринус, брахикома иберисолистная, калибрахоа, немезия, лобулярия морская, пеларгония зональная, однолетние и многолетние шалфеи.

Это прекрасные сопутствующие растения в миксбордерах преимущественно теплой гаммы, где они прекрасно соседствуют с другими однолетниками.