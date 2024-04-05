Семь комнатных растений для начинающих, которые стерпят почти все

С привередливых капризных экземпляров начинать свой домашний сад точно не стоит, какими бы причудливыми они ни были, — такие растения быстро зачахнут и погибнут в неумелых руках. Если вы пока не можете причислить себя к опытным цветоводам, выбирайте выносливые цветы, проверенные временем, — такие сегодня и попали в наш список.

© Super.ru

Замиокулькас

Этот комнатный цветок — настоящий хит во многих офисах и торговых центрах. Для озеленения общественных пространств его выбирают не случайно — замиокулькас требует минимум света и прекрасно растет под офисными лампами, кроме того, он не боится засухи, так как запасается водой с помощью клубней. Идеальное решение для новичков! К слову, в обиходе его называют долларовым деревом, считается, что растение привлекает в дом деньги.

Алоэ

Этот суккулент, как и замиокулькас, запасается влагой впрок, только собирает ее не в клубнях, а непосредственно в мясистых листьях. Алоэ может выживать без воды очень долго, но все же не забывайте поливать, когда почва просохнет, иначе листья начнут подсыхать с концов. Цветок не откажется от прямых солнечных лучей, но в целом неприхотлив. Если он кажется вам слишком скучным, вы, вероятно, даже не знали, что существует около 500 видов — осталось только выбрать тот самый, что приглянется именно вам.

Шлюмбергера

Кактус Шлюмбергера из тех, что может простить вам и засуху, и избыточный полив, особенно в жаркое время года. Дело в том, что этот цветок родом из тропических лесов Бразилии, но обитает он не на земле, а на ветвях деревьев. Влаги, несмотря на дожди, растению достается не очень много, как и света, что делает его достаточно неприхотливым. Из-за времени цветения под конец года в России это растение часто называют «декабристом», а на Западе — не иначе как праздничным кактусом.

Стрелиция королевская

Из-за весьма экзотического внешнего вида цветоносов стрелицию также называют райской птичкой. Но, несмотря на изысканный внешний вид, редкое растение не станет капризничать даже на среднестатистическом подоконнике — это одно из самых неприхотливых в уходе крупнолистных растений, хотя цветет в помещении нечасто. Обратите внимание, что другая разновидность — стрелиция Николая, — в отличие от королевской, вырастает огромной и на окне долго не задержится.

Кислица

В качестве домашнего растения чаще выращивают кислицу с декоративными темно-фиолетовыми листьями, но и зеленые экземпляры — не редкость. Обратите внимание на это растение, если в доме есть дети — его треугольные листья открываются днем и закрываются на ночь, за этим процессом им будет интересно наблюдать. Поливайте кислицу время от времени, когда почва станет сухой. Несмотря на хрупкий внешний вид, растение выносливое — и сможет восстановиться, если вы пропустили очередной полив или уехали в короткий отпуск.

Эхеверия

Если частые поливы не для вас, выбирайте «каменный цветок» — эхеверию. Растение не подаст виду, что столкнулось с засухой, так как не нуждается в большом количестве воды — между эпизодами увлажнения почва должна подсохнуть. Избыток влаги приведет к печальным последствиям. Этот быстрорастущий суккулент отлично уживается в композиции с собратьями. Эхеверия предпочитает яркий свет, но все-таки не прямое солнце.

Фикус эластика

Фикус — настоящая классика среди комнатных растений. Поливайте его, когда верхний слой почвы станет сухим, и держите подальше от сквозняков — он ответит вам роскошными большими листьями. Если не обрезать макушку, формируя деревце, в благоприятных условиях растение может вытянуться до 3 и более метров. Бояться этого не стоит — за год фикус прибавит в росте не более 40 сантиметров. Мало кто знает, что на своей родине этот скромник — полноценное дерево и промышленный вид. В естественной среде обитания фикус достигает высоты в 40 метров: и недаром его называют «эластика» или «каучуконосный» — сок используют для производства резины.