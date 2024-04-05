Начинаем дачный сезон правильно: необходимые вещи для садоводов

Настоящая весна началась, что значит — дача от своих владельцев требует повышенного внимания

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Апрель — месяц непредсказуемый, так что планируйте свои дела в соответствии с прогнозом погоды: обработайте почву, разбейте грядки, подготовьте рассаду. В этом месяце в некоторых регионах России уже сажают в открытый грунт бобовые, морковь, редис, капусту, лук, сельдерей… Так что все любители загородной жизни непременно оценят акцию «Второй товар за 1 рубль»**, которая будет действовать в «Галамарте» на семена и удобрения 6 и 7 апреля.

На полках вы найдете и другие вещи, которые пригодятся на даче: ассортимент здесь обширный! После зимы стоит провести генеральную уборку: убрать с дорожек мусор и прошлогоднюю листву, провести санитарную обрезку кустарников, обработать стволы деревьев от паразитов. Из инструментов вам пригодятся грабельки, кусторезы, ножницы и секаторы от Inbloom; с ними вы и детей можете приобщить к дачной жизни! Для них есть специальные детские наборы инструментов, которые помогут развить интерес и любовь к живой природе.

Для полива растений советуем приобрести растягивающийся поливочный шланг Inbloom. Он легкий, компактный, не перекручивается и не заламывается. Прощайте, тяжелые ведра и лейки!

Не забывайте, что в первую очередь загородный участок — это удовольствие! Попробуйте себя в качестве ландшафтного дизайнера: приобретите в «Галамарте» забавные фигурки на стержнях, расставьте садовые фонари на солнечных батареях, оформите грядки декоративными заборчиками. Дача приобретет свой собственный, неповторимый шарм: так приятно будет наслаждаться делом своих рук, попивая вечером душистый чай на веранде!

К слову, выгодные акции действуют в народном магазине постоянно. Например, 14 апреля парник обойдется в 199 рублей, а с 3 по 16 апреля садовые защитные перчатки — в 39 рублей.