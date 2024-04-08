Эксперты составили рейтинг самых умных животных

Эксперты составили рейтинг из семи самых умных животных. К их числу относятся как птицы, так и жители водных глубин.

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Первым животным с высокими когнитивными способностями является шимпанзе. Этот примат обладает абстрактным мышлением, а также может пользоваться инструментами и решать задачи. На втором месте расположились вороны. Пернатые могут предчувствовать опасности и прогнозировать погоду.

Третьими в рейтинге стоят дельфины, обладающие хорошей памятью и умеющие подражать разным поведенческим моделям. В свою очередь свиньи могут адаптироваться под особенности окружающей среды и применять предметы для добычи еды. Слоны же могут общаться с другими животными и улавливать эмоции сородичей.

Попугаи могут хорошо обучаться и получать новые навыки, а собаки — понимать своих хозяев и демонстрировать социальную активность, передает Pravda.ru.

Ученые проанализировали информацию более чем о 584 тысячах собак и сравнили их возраст, чтобы определить породу с самой высокой продолжительностью жизни.

Специалисты одной из систем мониторинга данных составили рейтинг самых популярных новостей о котах в СМИ за прошлый год. «Вечерняя Москва» узнала больше о прославившихся животных.