Огородникам рассказали, как с пользой можно использовать проросший лук

Февраль и март — время, когда овощи, накопленные для зимы, могут начать прорастать. Чаще всего от этой проблемы страдает лук, и поэтому важно знать, как правильно поступить, если пришлось столкнуться с этим.

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Во-первых, всегда можно посадить проросший лук. Его, например, можно посадить в емкость с водой или в специальный субстрат для рассады.

Также проросшее растение можно использовать как защиту от вредителей. Для этого нужно измельчить лук или чеснок и добавить примерно в 50 литров воды, раствору нужно настояться около 10-14 дней. Далее смесью просто нужно полить деревья или кустарники, создав дополнительный защитный барьер.

Еще одним способом использования проросшего лука может стать приготовление необычных котлет. Для этого необходимо очистить и тщательно промыть лук, затем нарезать его как можно мельче и сложить в глубокую миску. По вкусу можно добавить манную крупу, соль, перец или паприку.

Также необходимо взять несколько яиц и взбить их, после этого смешав все ингредиенты. Опытные хозяйки еще советуют добавить томатную пасту, которая не только придаст блюду нежный цвет, но и неповторимый вкус. После снова нужно все перемешать и оставить фарш на 30 минут, чтобы манная крупа хорошо разбухла.

В итоге остается только обжарить сформированные котлеты с двух сторон и подать их со сметаной, сообщает Rsute.ru.

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