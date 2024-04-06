В Роскачестве рассказали, сколько может прослужить подушка

Эксперты отметили, что со временем подушка деформируется, что приводит к неправильному положению шеи, спазмам мышц и болям.

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Кроме того, в наполнитель подушки проникают частицы кожи, пот, кожное сало.

Однако стирать подушку при высоких температурах нельзя, а при низких бактерии не погибают.

Специалисты рекомендуют самостоятельно проверить постельную принадлежность. Сначала нужно положить ее на ровную поверхность и сложить пополам, далее - зафиксировать в этом положении на 30 секунд и отпустить.

Если подушка сразу же принимает первоначальную форму, то с ней все в порядке. Если осталась сложенной или медленно распрямляется, то нужно ее заменить на новую.

В среднем срок службы подушек с наполнителем из пенополиуретана с эффектом памяти или с латексом внутри - 10 лет, а с пухом и пером - 5-10 лет. Если внутри хлопок и шерсть, то она прослужит примерно 3-5 лет, полиэстер - 2 года, а синтепон - 1-2 года.