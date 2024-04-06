Как идеально отмыть окна весной без воды и средств

Весной хозяйки начинают мыть окна. Почти у каждой есть свой секрет, как сделать стекла идеально чистыми. Кто-то добавляет нашатырь, другие используют газеты. Челябинка Мария Сергеева моет окна своим особым способом.

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«Этот секрет рассказала мне бабушка. Для него не нужна даже вода. Понадобится только сырая картошка. Разрезаем клубень пополам и срезом натираем поверхность стекла. Оставляем подсохнуть на 10 минут и потом протираем сухой тряпкой до блеска», – говорит Мария.

По ее словам, крахмал справляется с самими сложными загрязнениями даже лучше спецсредств для уборки. Он не оставляет разводов, и стекла просто сияют чистотой.

Также для мытья окон можно воспользоваться меламиновой губкой. Она легко удалит старые пятна с белой пластиковой рамы. Кроме того, лучше всего мыть окна в пасмурный день, так как солнечные лучи способствуют очень быстрому высыханию чистящего средства, и это приводит к появлению разводов.