Как идеально отмыть окна весной без воды и средств: «Этот секрет рассказала мне бабушка»
Весной хозяйки начинают мыть окна. Почти у каждой есть свой секрет, как сделать стекла идеально чистыми. Кто-то добавляет нашатырь, другие используют газеты. Челябинка Мария Сергеева моет окна своим особым способом.
«Этот секрет рассказала мне бабушка. Для него не нужна даже вода. Понадобится только сырая картошка. Разрезаем клубень пополам и срезом натираем поверхность стекла. Оставляем подсохнуть на 10 минут и потом протираем сухой тряпкой до блеска», – говорит Мария.
По ее словам, крахмал справляется с самими сложными загрязнениями даже лучше спецсредств для уборки. Он не оставляет разводов, и стекла просто сияют чистотой.
Также для мытья окон можно воспользоваться меламиновой губкой. Она легко удалит старые пятна с белой пластиковой рамы. Кроме того, лучше всего мыть окна в пасмурный день, так как солнечные лучи способствуют очень быстрому высыханию чистящего средства, и это приводит к появлению разводов.