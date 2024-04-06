Раскрыта важность физических нагрузок для собаки

Важность регулярных физических нагрузок для собаки раскрыл в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Он подчеркнул, что долголетие и благополучие животного напрямую зависит от сбалансированного питания, правильного ухода и физической активности.

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«Любая физическая активность для собаки — это не только возможность укрепить здоровье, но и потратить избыток эмоций, а также провести время с любимым хозяином. Как и человеку, собаке нужны физические нагрузки. Они помогают укрепить мышцы и иммунитет, развивать дыхательную и сердечно-сосудистую системы, продлить питомцу жизнь», — поделился специалист.

Говоря о плюсах собачьих активностей, кинолог подчеркнул, что они также помогут наладить взаимодействие с хозяином, скорректировать проблемное поведение и высвободить накопленные эмоции и энергию. Голубев порекомендовал выбирать для питомца адекватную нагрузку, которая будет соответствовать его самочувствию, породе, характеру и потребностям.

По его словам, есть породы с низким уровнем активности, а есть такие, которым важно получать хорошую нагрузку ежедневно.

«Щенки, хоть и более энергичны, чем взрослые собаки, но физической активности им требуется меньше. Чрезмерная активность может плохо сказаться на состоянии опорно-двигательного аппарата, поэтому будьте внимательны, выбирая нагрузку для малышей. Не нужно забывать о пожилых собаках, конечно, они предпочитают больше отдыхать, чем их молодые сородичи, но совсем отказываться от активных нагрузок не нужно», — отметил президент РКФ.

В заключении Голубев отметил, что следует выбирать собаке такие физические нагрузки, которые удовлетворят ее интересы, а также следить, чтобы во время занятий питомцу было комфортно и он не испытывал переутомления.

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