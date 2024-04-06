Эксперт предупредила об опасности перегрева тефлоновых сковородок

Антипригарное покрытие сковород безопасно, если не перегревать и не повреждать посуду: при температуре 400°C они начинают выделять ядовитые пары. При выборе важно, чтобы товар был сертифицирован, маркирован и имелись контакты производителя. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

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«Больше всего опасений у пользователей вызывают сковороды с антипригарным покрытием. Такое покрытие безопасно при условии, что оно, во-первых, целое, не поврежденное; во-вторых, что нет перегревания – сковороды не должны долго стоять на сильном огне пустыми. Их покрытие от очень высоких температур разрушается и может выделять токсичные вещества», — объяснила Завьялова.

При производстве антипригарного покрытия используют фтористые вещества, которые отталкивают воду и жир. Перфтороктановая кислота (PFOA) и перфтороктансульфонат (PFOS) нарушают гормональный баланс внутри организма человека, и потому запрещены для производства посуды. Разрешен для сковород политетрафторэтилен (тефлон – PTFE). Он выдерживает температуры до 250 °C, после чего начинает разрушаться, а при 400°C — выделять в воздух ядовитые пары. Отравление наступает при вдыхании паров тефлона в течение 4-10 часов.

«Однако в домашних условиях на плите сковороду до 250 градусов разогреть практически невозможно, не говоря о еще более высокой температуре. В духовке стандартная температура запекания тоже невысокая, 180-220 градусов. Это безопасно. При правильном обращении фторированные вещества не попадут в пищу. Стоит учесть, что фторполимерный материал PTFE — самый изученный, безопасный, проверенный для использования в производстве посуды. Кстати, его применяют не только в сковородах, но даже в сердечно-сосудистой хирургии для изготовления имплантатов», — сказала эксперт.

Однако нет никаких гарантий в том, что сковорода не будет выделять вредные вещества, особенно если это несертифицированный товар, купленный на маркетплейсе. Если нет ни документов, ни маркировки, ни контактов производителей – от такой покупки лучше воздержаться.

Чтобы фторполимерное покрытие прослужило долго, нельзя оставлять пустую сковороду надолго на огне. Посуду с тефлоновым или керамическим покрытием нужно мыть руками, нельзя использовать металлические приборы для помешивания пищи: выбирать нужно только силиконовые или деревянные лопатки. Если верхний слой покрытия поврежден, пользоваться сковородой опасной для здоровья.

При выборе сковороды нужно проверить, чтобы ее дно было ровным. Особенно это важно для индукционных плит, которые будут отключаться даже при небольшом зазоре между посудой и нагревательной поверхностью. Ровным и равномерным должно быть само покрытие: без подтеков и наплывов. Допускаются разные цвета покрытия. Съемная ручка должна прочно крепиться к сковороде, а механизм крепления лучше выбирать металлический, а не пластиковый.