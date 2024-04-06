Дрессировщик призвал выгуливать собак не менее двух часов в день

Это необходимо для поддержания «нормального» метаболизма животного. В эфире радиостанции «Говорит Москва» сотрудник образовательного центра Российской кинологической федерации, руководитель дрессировочного центра Евгений Пудеев пояснил, что в ходе прогулок стоит уделять внимание заучиванию команд.

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«Договаривайтесь с членами семьи, чтобы восполнить недостаток. Пять минут утром, пять минут вечером недостаточно для того, чтобы поддерживать нормальный метаболизм организма собаки. Два часа нужно постараться обеспечить. В течение этих двух часов человек может просто ходить гулять, собака может естественные надобности свои оправлять. Но какое-то время, сериями по две, три, пять минут нужно потратить на отработку дисциплинарных навыков для того, чтобы собака могла в критической ситуации с первой команды послушаться хозяина: не побежать вперёд, зафиксироваться или подойти к хозяину, или прекратить нежелательные действия. Ну и какое-то время можно провести на дрессировочной площадке для того, чтобы заниматься преодолением препятствий. Потому что это двигательная активность, которая гораздо лучше, чем просто ходить на поводке где-то там, по каким-то газонам».

Ранее ветеринар призвала владельцев собак запрещать им пить из луж во время прогулок. Это чревато лямблиозом и отравлением реагентами».

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала главный врач ветлечебницы «Фауна» Наталья Соловьёва. Кроме того, питомца необходимо своевременно обезопасить от укусов клещей.