Что нужно сделать на даче до наступления активного тепла

Апрель для огородников — тот месяц, который во многом определяет весь сезон: это время посадок, лечения и защиты участка от многих бед. О том, что нужно успеть сделать до наступления активного тепла, «Вечерней Москве» рассказывает биолог Михаил Краснов.

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— В этот месяц хлопотать и хлопотать нам с вами: рассада — само собой, уборка — само собой. Запасаемся терпением. Чтобы не сбиться с ног, надо составить список приоритетных дел. Очень советую!

Первое и основное — нужно посмотреть, насколько вы готовы к сезону, и написать перечень тех семян, препаратов и прочего, что нужно докупить. Почему это важно: весна развивается по своим законам, если вдруг сад начнет активно зеленеть, вы можете просто не успеть его обработать от болезней и вредителей. А сейчас есть шанс вскочить в последний вагон. Обработать нужно и деревья, и кусты, и приствольные круги под ними — ведь именно там обычно и зимуют всякие вредители.

Момент второй: газон. Его нужно аккуратно вычесать граблями с тонкими металлическими зубьями. Они аккуратно «надрежут» уплотнившуюся за зиму почву и пустят к корешкам травы воздух. Это очень важно: растения должны дышать!

Обязательно проколите газон специальными приспособлениями или тонкой проволокой, но часто. Позже его можно будет подкормить. Вычешите не только газон, но и траву под посадками, кустами. Там, где распространяется мох, можно снять его и посыпать почву золой. На грядки, которые планируете засеивать, накиньте темный нетканый материал, это позволит земле прогреться. Наточите лопаты, тяпки и другие инструменты.

Цветы: и вам помогут!

Если вы знаете, что ваши многолетники из года в год болеют мучнистой росой, обратите внимание на препарат Чистоцвет: он нейтрализует патогены, которые проникли в ткани растения. Дифеноконазол подавит развитие патогенной микрофлоры даже при неблагоприятных условиях, этот фунгицид не смоется водой и будет бороться с мучнистой росой и серой гнилью.

Посадки: привет, новички!

В апреле можно начинать сажать молодые деревца, кустарники и цветы-многолетники. Они еще спят, и в этом большой плюс: «проснувшись», растения сразу активно тронутся в рост.

Перекопка: поспешаем не торопясь

Если вы окапываете приствольные круги, можно сделать это ранней весной. Причем перекопанную землю стоит обработать фитоспорином — он задаст жару патогенной флоре и изведет перезимовавших вредителей.

Субботник: устраняем недоделки

Опытным хозяевам, по осени хорошо убравшим сад, сейчас сильно потеть не придется: достаточно собрать отдельные прошлогодние листья, вычесать газон.

Если вы не успели навести в саду порядок, забот будет чуть больше: пройдитесь по уголкам граблями, а вокруг бордюров, камней и дорожек — ручной «цапкой».

Ловчие пояса: кто не спрятался…

Простой и эффективный способ побороть вредителей — надеть на садовые деревья такие эффективные «украшения», как ловчие пояса Долой скепсис — попробуйте!

Вклад в плодородие: новый перегной

Куда деть сухую траву, старые листья, которые вы собрали после зимы? В черные мусорные пакеты. Придется подождать, пока мусор превратится в классный перегной, но это случится! Перед тем как отправить мешки в укромный уголок, сбрызните их содержимое водой, а затем завяжите. Так процесс «землетворчества» пойдет быстрее.

В компост можно добавить специальные препараты для ускорения прения, но зачем? Уже к концу лета в мешке будет первоклассный перегной, которым можно мульчировать посадки.

Вишня: красавица страдает от недугов

Как правило, в нашей полосе вишню нужно лечить от коккомикоза и клястероспориоза. Для этого подходят хлорокись меди и прочие медьсодержащие фунгициды: внимательно прочтите рекомендации к применению.

Сливы: спасаемся от плодожорки

Увы, сливы в последние годы многих разочаровывали: и просто не вызревали, и сбрасывали завязи, и покрывались черным налетом. Самые частые болезни слив — монилиоз и полистигмоз, а из вредителей их чаще всего атакуют тли и плодожорки. Для борьбы с ними используйте Биотлин, Сэмпай, Батрайдер, Кинмикс.

«Диспансеризация» любимцев

Осмотрите кору деревьев, трещины и отслоения нужно зачистить и залечить варом. Если обрезаете ветви — обрабатывайте срезы варом или краской. Обрезка возможна только до начала активного сокодвижения.

Первые посевы: пусть будет вкусно

Ближе к середине месяца можно посеять на грядки холодостойкие культуры: редис, укроп, петрушку, морковь, листовой салат. Теплицы можно засеивать и раньше, но предварительно просейте почву в них, дайте ей проветриться, чтобы не допустить переизбытка влаги и загнивания посевов.

Прививки: не больно, но интересно

Середина апреля — последний срок, когда можно сделать прививки на плодовые деревья. Самый, пожалуй, простой способ прививки — за кору, в расщеп, окулировкой и улучшенной копулировкой (их описание вы без труда найдете в интернете). Главное условие успеха: подвой (то растение, на которое прививают) должен быть активным, то есть с набухшими почками, а привой (черенок, который прививают) — спящим.

Теплица: плесень, убирайся вон!

Перед началом сезона теплицу надо вымыть, а главное — защитить от плесени. Серные шашки можно использовать в деревянных теплицах. В теплицах же поликарбонатных это не очень хорошо: дым шашек очень едок, он разрушает поликарбонат и приводит к окислению металлических конструкций.

Так что владельцам таких теплиц лучше воспользоваться антимикробными препаратами, тем же Биопагом. Он победит плесень, а также борется с вирусами и грибком, бактериями. Причем однократная обработка теплицы раствором Биопага (10 мл на ведро воды) помогает защитить растения от болезней на весь сезон!

Бытовые мелочи

Перед началом сезона убедитесь, что системы дренажа участка не забиты мусором, прочистите водосливы у дома, установите на положенные места бочки, если пользуетесь ими. Швы тротуарной плитки очистите жесткой щеткой, удалите мох — иначе он быстро разрастется, приведите в порядок садовый инвентарь.

Каждому — свое

Озимый чеснок, одним из первых вылезающий на грядках, можно угостить азотным удобрением. Рододендроны и гортензии будут благодарны за подкисление почвы, клематис — за полив меловым раствором. По периметру крон деревьев сделайте отверстия и залейте туда питательные растворы — это обитателям сада понравится. Можно осуществить подкорм иначе: три стакана мочевины разбросать по диаметру кроны и полить. Кустарники подкармливают так: на куст смородины в начале распускания почек идет 2 столовые ложки аммиачной селитры на ведро (10 л) воды.

Ведро раствора уходит на один кустик. Крыжовник кормят, когда у него начинают распускаться листья.

Питательный раствор готовят так: берут 2 ст. ложки нитрофоски и 1 ст. ложку мочевины (на 10 л воды). Учтите, что для крыжовника норма подкормки — 2 ведра под куст. Малину кормят «сухим» способом: из расчета 3 ст. ложки мочевины на 1 кв. м. Удобрение нужно разбросать в междурядьях и заделать в землю граблями.

ВСЕМУ СВОЙ СРОК!

До набухания почек от вредителей можно применять бордоскую смесь, железный купорос, инсектицид «Актара», от болезней косточковых и семечковых культур используют системные фунгициды типа «Топаз».На стадии активного набухания почек надо попытаться побороть грибковые заболевания, для чего подходят бордоская жидкость, медный купорос и другие медьсодержащие препараты, включая «Хом». От вредителей применяют химические инсектициды — «Актару», «Террадокс».Перед цветением нужно обработать сад от появления гусениц плодожорки и болезней — парша, пятнистость, гниль. Против вредителей применяют «Герольд», «Молнию» и «Искру».После цветения старайтесь подбирать препараты под конкретные виды деревьев. Препарат «Ракурс» помогает побороть паршу и бурую пятнистость на яблонях и грушах.

НЕ ГУБИТЕ ЖУЖЖАЛОК

Опрыскивать сад от вредителей и болезней нужно только в безветренные дни, чтобы препараты попадали только туда, куда нужно. Не забывайте надевать респираторы или хотя бы маску, не дышите препаратами! Используйте также перчатки и очки.

Очень важно: если вы не успели обработать сад, а уже началось цветение, отмените обработку — велик риск погубить насекомых-опылителей, в том числе шмелей и пчел. На стадии набухания почек нужно провести профилактические обработки от грибковых поражений. Для этого подходят бордоская жидкость, медный купорос и другие медьсодержащие препараты, в том числе «Хом».