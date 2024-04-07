Россиян призвали поливать батареи из чайника

Отмыть старые чугунные батареи и современные радиаторы помогут чайник с кипятком и таз. Способы очистить отопительное оборудование в труднодоступных местах назвала «Ленте.ру» эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина.

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«Поставьте под батарею таз и пролейте все щели горячей водой из чайника. Дождитесь, когда она стечет», — рассказала специалистка. После этого эксперт призвала протереть радиаторы насухо.

Для очистки батарей можно также использовать ершик для бутылок и тряпку. Кусок ткани нужно намочить и намотать на ершик, а затем прочистить все детали радиатора этой конструкцией. Потом следует протереть поверхности сухой тряпкой.

Полезным в этом деле будет также пароочиститель.