Ветеринар назвал главную ошибку при прогулках с собакой

Зависаете в социальных сетях пока питомец резвиться на свежем воздухе?

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«Что бы вы ни делали, будьте начеку, особенно когда находитесь на улице», — объяснил ветеринар Уитни Миллер в беседе HuffPost.

По мнению эксперта, невнимание к питомцу во время прогулки может стать фатальной ошибкой.

«Важно отметить, что владельцы домашних животных должны сохранять бдительность, пока их щенок обнюхивает улицу, чтобы убедиться, что он не вдыхает ничего потенциально опасного», — добавил доктор Миллер.

По мнению специалиста, вред собаке могут нанести дым, пыльца, пыль и мелкая листва, которая может застрять в носовом проходе, не говоря уже о приманках-ловушках догхантеров. Тем не менее принципиально важно не тянуть четвероногого друга за собой, а позволять ему как следует обнюхать и исследовать местность.