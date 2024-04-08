Названы участки на теле кошки, которые никогда нельзя трогать

Пользователь iXBT.com рассказал, какие части тела у кошек лучше всего не трогать вообще. Даже если вам хочется погладить их.

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Нос. У кошек он отличается высокой чувствительностью. Даже слабые ароматы они чувствуют хорошо. Кроме того, на поверхности носа у этих животных находится большое количество нервных окончаний.

Лапы. На них расположены тактильные рецепторы. Благодаря им кошки оценивают текстуру поверхности, её температуру, вибрации. Также между подушечками лап находятся потовые железы. Самой чувствительной частью лап считаются подушечки.

Усы. Часто у кошек возникают дискомфорт, болезненные ощущения, стресс из-за того, что кто-то трогает их усы (вибриссы).

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Живот. У кошек это очень уязвимая часть тела. Именно там находятся все жизненно важные органы. К слову, поэтому кошки показывают живот лишь тем, кому доверяют.

Хвост. Из-за грубых действий он может сломаться или вывихнуться. В результате кошка может получить болевой шок, у неё нарушатся физиологические функции, а в худшем случае произойдёт паралич задних конечностей.

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