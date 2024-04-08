11 видов посуды, которые запрещено мыть в посудомойке

Иммунолог Парецкая: в посудомойке нельзя мыть посуду из чугуна и алюминия. Этот кухонный аппарат здорово облегчает жизнь хозяйкам, но загружать в него всё подряд не стоит. В противном случае придётся заплатить здоровьем, а также временем и деньгами, которые вы потратите на покупку новой посуды. Чего не должно быть в посудомоечной машине, «Доктору Питеру» перечислила аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиолог Елена Парецкая.

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Что нельзя мыть в посудомойке

1. Посуда из чугуна: чаще всего это кастрюли, сковороды, утятницы. Благодаря пористости такой материал впитывает масло, и на поверхности образуется тонкий натуральный антипригарный слой жира. При мытье в посудомойке мощный напор горячей воды разрушает его, особенно если добавляете бытовую химию. В результате чугун обнажается, пропитывается водой и начинает сильно ржаветь, плюс к изделию начнёт всё пригорать.

2. Посуда с этикетками. Всё новое перед отправкой в посудомойку нужно освободить от бумажных этикеток и наклеек. Если этого не сделать, то сильный напор горячей воды разорвёт и смоет их на другую посуду, хуже того — забьёт фильтры посудомойки.

3. Посуда с ручной росписью и принтами может испортиться под напором воды и средств для мытья. Для такого декора способности посудомойки слишком агрессивны.

4. Алюминиевые кастрюли во имя здоровья нужно мыть только вручную. Беда в том, что этот материал вступает в реакции с водой, кислотами и щелочами, содержащимися в бытовой химии. В итоге оксидная плёнка, которая защищает посуду и еду, разрушается, портится и сам металл. Посуда начинает выделять опасные вещества, которые попадают в продукты.

5. Эмалированные кастрюли врач не советует мыть в посудомойке, даже если производители указывают обратное. По её словам, такой способ очистки может привести к повреждению эмали — она растрескивается и расслаивается. Металл под этими дефектами начинает ржаветь и выделять вредные вещества.

6. Медная посуда и турки теряют защитный слой, из-за этого появляются дефекты и ржавчина. Вследствие этого еда будет готовиться неравномерно и пригорать. Плюс изменится цвет.

7. Формы и сковороды, а именно — тонкие сковородки, формы для выпечки из алюминия или углеродистой стали, покрытые тонким слоем антипригарного покрытия. Можно мыть посуду с титановым и каменным покрытием.

8. Деревянные изделия — ложки, доски, лопатки и другие. В процессе разрушается их покрытие и само дерево. Потом меняется их вид, дерево начинает гнить, появляется плесень.

9. Ножи из керамики не подходят сразу по 2 причинам: страдают режущий край лезвия и ручка. Последние чаще всего сделаны из дерева или пластика.

10. Ножи из нержавейки мыть в посудомойке разрешено, но врач не рекомендует. В процессе может испортиться лезвие — затупится, а сам нож деформируется.

Как часто нужно менять сковородку

По словам Парецкой, понять, что сковородка отслужила своё и уже стала опасной для здоровья, можно по таким признакам:

появились сколы, вздутия или пузыри;

выгнулось дно;

покрытие стало неоднородным по цвету или структуре;

на дне появились проблески металла;

на дне или бортиках есть царапины или трещины;

еда стала прилипать ко дну.