Зачем собаки обнюхивают друг друга при встрече

Ограничивать питомца в процессе обнюхивания другой собаки не стоит – так четвероногие друзья человека узнают друг друга, пол и репродуктивный статус, утверждает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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– Собаки общаются между собой, используя звуки, запахи и визуальные сигналы. Препятствовать такому поведению не стоит, – отметил специалист.

Нюх – один из самых важных способов познания мира для питомцев.

– Под хвостом у собак находится анальная железа с секретом, который обладает определенным запахом, у каждой собаки он свой. Когда животное обнюхивает, оно как бы читает информацию: половую принадлежность, репродуктивный статус, состояние здоровья, – объяснил кинолог.

Для общения между собой собаки используют еще позы, вой и лай. Также они могут передавать данные через прикосновения, например, толкать друг дуга или покусывать. Важно быть к поведению собаки лояльным, но не забывать о безопасности, пишет РИА Новости.