Кинолог назвал породу собак, которую точно не стоит заводить в квартире

Собакам этой породы нужны свежий воздух и большое пространство, поэтому в квартире им будет очень некомфортно. В итоге страдать придётся и питомцу, и вам — от его поведения. Кинолог Уилл Атертон рассказал The Sun, почему семьи, которые завели бордер-колли в городе, пожалели об этом.

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Правда ли, что бордер-колли самая умная собака в мире

Считается именно так. Это подтвердил и кинолог. Бордер-колли лучше других поддаются дрессировке. Это очень привлекает, но и затаскивает в ловушку. В итоге люди, живущие в квартире, выбирают собаку, которой очень трудно долго быть в четырёх стенах.

Подходит ли бордер-колли для квартиры

Важно знать, что бордер-колли — это пастушья порода. Её вывели специально для работы с овцами, поэтому такие собаки нуждаются в том, чтобы много времени быть на улице. Им нужно крупное пространство, чтобы было где бегать и играть. Квартира для этого никак не подходит.

«Из-за высокого уровня энергии бордер-колли нуждаются в большей физической и умственной стимуляции», — отметил Атертон.

Если всего этого не дать, у собак этой породы могут развиться поведенческие проблемы. Например, они будут очень часто лаять, пытаться рыть пол, грызть вещи. А из-за своего пастушьего инстинкта бордер-колли, которые больше времени находятся дома, могут начать «пасти» людей. Например, бегать за ними по пятам, пытаться выгнать, таскать детей за одежду.

Как выбрать кличку собаке

По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, кличка должна отвечать таким правилам:

короткая — 2 слога, максимум 3;

простая — звонкая и понятная.

К примеру, Боби или Рыжик. Длинный вариант труднопроизносим и будет путать саму собаку. Если очень хочется дать замудрённую кличку, придумайте для неё сокращение.