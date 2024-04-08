Россияне назвали главные сложности в ремонте

Россияне в исследовании сервиса «Ремонт со СберУслугами» и соцсети «Одноклассники» рассказали о подготовке к ремонту, а также назвали главные сложности, с которыми сталкиваются при трансформации жилья. Пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

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В исследовании приняли участие более 3,6 тысячи граждан старше 18 лет из всех регионов страны. Выяснилось, что 72 процента россиян хоть раз сталкивались с ремонтом, а 14 процентов планируют начать его в ближайшее время. При этом 82 процента из тех, кто сталкивался с ремонтом, продумывали дизайн интерьера самостоятельно. Только 18 процентов респондентов пользовались услугами дизайнеров.

По данным «Одноклассников», интерес к контенту про дизайнерские решения, советы и лайфхаки постоянно растет: так, в марте охват такого контента в соцсети вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего читают статьи и смотрят видео по данной теме женщины в возрасте 30-35 лет.

При самостоятельном планировании интерьера 46 процентов изучают статьи, где люди делятся опытом и ошибками, видеоуроки смотрят 44 процента опрошенных, а лайфхаки по ремонту — 41 процент. Практические инструкции по составлению плана ремонта предпочитают 32 процента респондентов, а 18 процентов выделили статьи и обзоры о трендах. Вдохновляющие истории мотивируют 12 процентов.

57 процентов опрошенных главной сложностью в ремонте назвали накопление средств. 44 процента россиян признались, что при планировании ремонта боятся, что стоимость окажется выше запланированной, а 28 процентов опасаются недоделок. 27 процентов убеждены, что найти профессионалов трудно, а 26 процентов рассказали о серьезной трате энергии и времени. Исправлять самостоятельно допущенные ошибки собираются 22 процента респондентов. С чего начать ремонт сомневаются 18 процентов опрошенных, столько же испытывают сложности с выбором стройматериалов. 15 процентов беспокоятся, что им не понравится результат, а четыре процента боятся выбрать стиль, который быстро устареет.