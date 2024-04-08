Назван способ избавиться от муравьев на даче

Избавиться от муравьев, нападающих на плодовые деревья на дачном участке, поможет старая куртка. Этот и другие способы справиться с вредителями назвал депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью «ОСН».

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«Для того чтобы выиграть в борьбе с муравьями, вам понадобится старая куртка на синтепоне. Или можно просто купить небольшой рулон этого материала», — рассказал эксперт.

По его словам, синтепон нужно повязать на деревья, на которые нападают муравьи. Спустя несколько часов вокруг повязки скопится множество насекомых, которые застрянут в синтепоне или упадут с него. Через сутки повязку следует сменить.

Кроме того, можно обработать основание деревьев конопляным маслом или создать защитный круг из сажи и льняного масла. В борьбе с муравьями также помогут листья аниса, смешанные с протертым чесноком, опилки и керосин, которые источают неприятный для насекомых запах. Их следует разложить возле муравейника и рядом с тропами, которыми ходят муравьи. В число других запахов, которые не переносят насекомые, входят петрушка, полынь, скипидар, чеснок, листья томата, молотая корица, древесный уголь, растительное масло, табачный пепел, бузина и дикая мята.

Наиболее действенным способом избавиться от вредителей является принудительное выселение с участка. Для этого следует ночью выкопать муравейник и вынести его в лет или поле. Оставшуюся от муравейника яму нужно облить кипятком.