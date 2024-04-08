Собянин объявил о реставрации памятника архитектуры начала ХХ века

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале реставрации дворца культуры завода «Серп и Молот». Работы здесь начнутся с наступлением тепла.

Дворец культуры состоит из двух строений, соединенных переходом. В первом предстоит раскрыть ранее заложенные оконные и дверные проемы, демонтировать позднюю цементную штукатурку, отреставрировать декоративные элементы. Внутри будет воссоздана историческая планировка, а фасадам вернут исходный цвет.

В интерьерах второго строения и перехода принято решение сохранить облицовку стен и колонн из мрамора и туфа, полы из мраморных плит, а также фрагменты деревянных поручней лестниц, оставшихся со времен строительства ДК.

«После реставрации «Серп и Молот» превратится в арт-квартал и станет настоящей точкой притяжения», – заявил Собянин.