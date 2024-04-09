Сколько нужно места для хранения сезонных вещей

Для того чтобы нужные вещи всегда были под рукой, но не занимали места в квартире, семье из трех человек достаточно в среднем кладового помещения площадью 3,5 кв. метров, показали исследования экспертов ГК "А101".

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Специалисты провели опрос среди жителей новостроек и узнали, что они хранят в своих кладовках. Самыми популярными вариантами у семей из трех человек оказались: сезонные вещи, сноуборды или лыжи, детские санки, удочки и снасти, а также гитара, к которой есть планы вернуться.