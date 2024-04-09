Эксперт объяснила опасность неправильного выбора цвета в интерьере

Неправильный выбор цвета в интерьере может привести к финансовым трудностям и ссорам. Об этом рассказала эксперт по фэншуй и бацзы Елена Скуратова.

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— Комнату на востоке и юго-востоке лучше оформить в любых вариантах зеленого, так как она находится под управлением стихии Дерева. Пространству на юге больше подойдут оранжевый и все оттенки красного — это стихия Огня. В западном и северо-западном секторах, связанных со стихией Металла, стоит отдать предпочтение белому, золотому и любым металлическим цветам, — рассказала эксперт «Москве 24».

Скуратова рекомендует подбирать оттенки, учитывая назначение комнаты и ее расположение в квартире. Кроме того, эксперт подчеркнула важность сочетания базовых цветов с другими оттенками для создания гармоничной энергии в помещении.

Также дизайнер Елена Андреева рассказала, какие принципы системы фэншуй могут сделать дом местом силы. По ее словам, это учение предполагает, что нужно периодически очищать пространство: выбрасывать все старое, чтобы пришло новое.