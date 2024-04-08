Какие удобрения вносить весной, чтоб был богатый урожай

Вот шесть самых популярных и востребованных весенних удобрений, которые подойдут практически всем культурам.

© pxhere

Мочевина

Мочевина (карбамид) – очень концентрированное азотное удобрение, содержащее по массе более 46% азота. Каждый дачник знает, что именно азот необходим растениям весной в первую очередь. Важно не просто рассыпать эту подкормку по поверхности, нужно обязательно заделывать ее в почву. Для более быстрого усвоения мочевину предварительно можно развести в воде.

Использовать мочевину весной можно как для корневых, так и для внекорневых подкормок. Ее вносят самой первой из списка удобрений и не смешивая с ними: для овощей – в почву перед посадкой или посевом непосредственно в бороздки и лунки, для плодовых деревьев – примерно в апреле (за 2-3 недели до их цветения), для винограда – во время набухания почек.

Что касается внекорневой подкормки мочевиной, которая показана в условиях недостатка азота (отставание в росте, измельчание листьев, осыпание завязей), то она ценна еще и тем, что не вызывает ожога листовых пластин у растений. 50-100 г препарата растворяют в 10 л воды и обильно опрыскивают растения в утренние или вечерние часы.

Компост

Хорошее весеннее универсальное органическое удобрение, содержащее азот, можно получить при компостировании растительных отходов. В среднем компост из таких растений, как люпин и клевер, содержит 0,4-0,7% азота, из зеленой листвы – около 1%. Внесенный в почву, компост активно насыщает растения необходимыми питательными веществами, делает грунт более водо- и воздухопроницаемым.

Зрелый компост вносят под все культуры из расчета 15-20 кг на 1 кв.м. Вносить это ценное удобрение следует под весеннюю вспашку (перекопку) грядок, в лунки при посадке рассады, клубней, деревьев и кустарников, а также в качестве мульчирующего материала. Подкормку разбрасывают по поверхности земли и тщательно перекапывают на глубину 5 см.

Весной желательно внести компост и в теплицу – 1-1,5 ведра на 1 кв.м для удобрения поверхностного слоя земли или слой не менее 25 см в качестве разогревающей подстилки под плодородным почвенным слоем.

Суперфосфат

Помимо азота, весной растения нуждаются и в других компонентах, в частности, в фосфоре, который участвует в синтезе углеводов, способствует росту корневой системы, помогает растениям завязывать плоды и повышает зимостойкость.

Самое популярное из фосфорных удобрений – суперфосфат. В зависимости от содержания основного элемента он бывает простым (монофосфат содержит 15-20% фосфора) и двойным (около 50% фосфора). Также в подкормке могут присутствовать такие элементы, как азот, сера, бор, молибден и сульфат кальция (гипс).

При подготовке участка к посеву растений простой суперфосфат вносят весной под перекопку, в среднем расходуя около 40-50 г удобрения на 1 кв.м. Двойной суперфосфат вносят из расчета 20-30 г на 1 кв.м. Удобрение заделывают в сухом виде в почву или предварительно растворяют в воде. Особенно эффективна подкормка на щелочных и нейтральных почвах.

Для внекорневой подкормки в начале цветения используют раствор суперфосфата (30-50 г на 10 л воды), которым обильно опрыскивают растения, чтобы обеспечить их достаточным количеством фосфора. Гранулы растворяют в горячей воде, затем раствор остужают.

Сернокислый калий (сульфат калия)

В «комплект» к азоту и фосфору весной растениям не помешает и калий, который способствует устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям. Калий помогает растениям усвоить азот, увеличивает скорость образования белка, повышает прочность тканей, сокращает содержание нитратов.

Среди «весенних» калийных удобрений чаще всего используют сульфат калия, где содержание основного вещества около 50% и нет хлора. При весенней перекопке почвы под овощные и плодовые вносят 15-25 г этой высокоэффективной подкормки на 1 кв.м и затем обильно поливают грунт (гранулы можно вносить и растворенными в воде).

Удобрение подходит для большинства растений, но сильнее всего его «любят» крестоцветные и бобовые.

Гуматы

Гуминовые кислоты (гуматы) – природный стимулятор роста растений. Попадая в грунт, они активизируют «работу» почвенных микроорганизмов, благодаря чему заметно улучшается структура почвы, ее водо- и воздухопроницаемость.

Когда гуматы поглощаются корнями или побегами растений, в клетках зеленого организма нормализуются обменные процессы и увеличивается скорость синтеза белков. При высадке рассады гуматы (полив под корень) улучшают процесс укоренения и ускоряют ее приживаемость. Помимо этого, в растворе гуматов можно замачивать семена, клубни и черенки перед посевом и посадкой. Плодовые и плодово-ягодные культуры опрыскивают этими средствами до распускания листьев, при закладке цветочных почек, в начале бутонизации и сразу после цветения.

Гуматы выпускаются в сухом и жидком виде – разводить их перед применением нужно четко по инструкции.

Перед использованием гуминовые стимуляторы можно смешивать со всеми азотными, калийными и органическими удобрениями. А фосфорные удобрения надо применять с гуматами раздельно.

Комплексное минеральное удобрение

Проще всего взять для участка одно комплексное удобрение, хорошо зарекомендовавшее себя. К таким относятся либо промышленные смеси с соответствующей маркировкой «весеннее», либо многим дачникам известные азофоска, нитрофоска, аммофоска. Они содержат базовые элементы питания (азот, калий, фосфор) в достаточном количестве, легко усваиваются, обеспечивают сбалансированное питание растений.

На легких почвах под перекопку грядок или в лунки при посадке смело можно добавлять азофоску.. Для основного и припосевного внесения под различные культуры подойдут также разные виды нитрофоски – сернокислая, сульфатная и фосфоритная. Наряду с азотом, калием и фосфором здесь присутствует магний

Какие еще удобрения можно вносить весной при необходимости? Для корневых подкормок подойдут аммиачная селитра и калимагнезия, из органики для внесения в грунт подойдут разбавленный коровяк, перепревший навоз и птичий помет.