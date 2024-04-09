Назван простой способ избавиться от желтого налета на ванне

Избавиться от желтого налета на ванне удастся с помощью соды и уксуса. Простой способ отбелить ее назвали эксперты издания «БелНовости».

© Lenta.ru

Специалисты подчеркнули, что все работы нужно выполнять в перчатках, чтобы защитить кожу от возможных повреждений. Они предложили помыть загрязненную поверхность сантехники обычным способом, после чего нанести на еще влажную ванну смесь, состоящую из кальцинированной и пищевой соды в соотношении 1:1, и оставить на 15 минут. После этого они посоветовали взять губку, налить на нее уксус и тщательно обработать ванну, а затем удалить остатки средств и обдать поверхность сантехники водой.

Ранее в апреле эксперты «БелНовостей» предостерегли домохозяек от использования бытовой химии с абразивными элементами для уборки подоконника.