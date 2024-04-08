Названы правила хранения картофеля перед посадкой

Картофель нужно хранить при невысокой температуре, а примерно за две недели до посадки клубни необходимо перенести в более теплое помещение, рассказал агроном Василий Яковлев. Правила хранения картофеля он назвал в беседе с aif.ru.

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Яковлев объяснил, что хранить клубни желательно в помещении, температура в котором не превышает +10 ºС.

«Этого вполне достаточно, чтобы "глазки" пока находились в состоянии покоя. Однако при этом не следует и понижать температуру в помещении — заметно возрастает риск того, что клубни попросту "проспят" нужный момент», — объяснил он.

Агроном добавил, что примерно за 10-14 дней до посадки картофель нужно перенести в помещение с температурой около +15 ºС. По словам Яковлева, тепло станет сигналом к пробуждению клубня, при этом ростки не успеют вытянуться и забрать из него полезные вещества.

Если же ростки начали вытягиваться слишком быстро, клубни нужно переложить на два-три дня в холодильник.