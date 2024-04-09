Агроном рассказал о правилах хранения картофеля перед посадкой

Клубни картофеля перед посадкой следует хранить в месте с невысокой температурой, а за полмесяца до высадки их следует транспортировать в более теплую среду. Об этом сообщил агроном Василий Яковлев.

© Вечерняя Москва

Эксперт напомнил, что температура в месте хранения картошки не должна превышать плюс 10 градусов.

— Этого вполне достаточно, чтобы глазки пока находились в состоянии покоя. Однако при этом не следует и понижать температуру в помещении, — пояснил Яковлев.

Агроном также подчеркнул, что за 10–14 дней до высадки клубни стоит держать в помещении со средней температурой 15 градусов выше нуля. Это поможет картошке начать «просыпаться», передает Aif.ru.

В рамках проекта «Московское долголетие» пройдут образовательные курсы, на которых возрастные горожане смогут обучиться садоводству и ландшафтному дизайну. На занятиях ждут как новичков, так и опытных садоводов.

Смесь сахара и банановой кожуры послужит хорошей подкормкой для рассады томатов после проведения пикировки. Таким мнением поделились эксперты «БелНовостей».

В апреле стартует дачный сезон, эксперты уже наблюдают рост спроса на садовые инструменты, а также семена. «Вечерняя Москва» узнала, какие товары лучше купить сейчас и во сколько это обойдется.