Названы лучшие породы кошек для городской квартиры

Породу у кошки нужно выбирать действительно с умом, чтобы избежать в будущем проблем. Вот на какие варианты вы можете обратить внимание.

Русская голубая. Это изящные и медлительные кошки. Натура у них спокойная и самодостаточная. Прожить они могут до 20 лет.

Рагамаффин. Хотя это кошки большие, они абсолютно неагрессивные. Вы можете их без проблем тискать и даже наряжать во что-нибудь.

Сибирская. Отличаются такие кошки независимостью, спокойным характером. Также они очень привязываются к хозяину.

Персидская. У этой породы совсем нет охотничьих инстинктов. Таким кошкам нравится спокойно лежать, они не любят шум. Правда, за их длинной шерстью придётся особенно следить.

Рэгдолл. Такие кошки имеют флегматичный темперамент, быстро учат основные команды.

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Селкирк-рекс. Они спокойные, очень привязываются к людям, любят игры. Также эти кошки плохо переносят время в одиночестве.

Сфинксы. Такие кошки миролюбивы, легко уживаются с другими домашними животными. Они подойдут и тем, кто живёт один. Но им нужно теплое помещение, а ещё они склонны к простуде.

Скоттиш-фолд. Очень спокойные и флегматичные котики. При этом едят они с большим аппетитом и иногда переедают.

Бурманская кошка. Можете её без опаски оставлять с маленькими детьми. Также эти кошки — эмпаты.

Британская короткошёрстная. Эти кошки легко приспосабливаются даже к небольшим квартирам.