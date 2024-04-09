Эксперт рассказал, узнают ли кошки себя в зеркале

Для того чтобы понять, распознают ли животные себя в отражении, исследователи проводили зеркальные тесты. В 1970 году один из подобных тестов провёл психолог Гордон Гэллап младший из США.

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Эксперимент, который должен был проверить, распознают ли животные себя в зеркале, предполагал следующее. Спящему животному наносили специальной краской без запаха метку. Считалось, что, если животное заметит эту метку и сотрёт её, значит, оно себя распознало.

Кошка упомянутый выше тест не прошла. Заметить, что этим животным действительно своё отражение в зеркале безразлично, можно и в ходе наблюдений за ними.

Кошки воспринимают мир в основном за счёт обоняния. Отражение в зеркале не пахнет, поэтому и интереса у питомца к нему не возникает. Кроме того, зеркало твёрдое и холодное. Поэтому для кошки оно будет просто неживым предметом.