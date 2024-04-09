Канадский сфинкс. Описание породы и особенности ухода за лысыми кошками

Канадский сфинкс — порода кошек со специфической внешностью: увидев ее хотя бы раз в жизни, уже не забудешь, как она выглядит. Несмотря на необычный вид животного, многие с первого взгляда влюбляются в сфинксов и предпочитают их любым другим породам кошек. Подробнее о лысых домашних питомцах, правилах содержания таких животных и особенностях характера — в материале «Ленты.ру».

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Общие данные

Название породы: канадский сфинкс.

Годы появления породы: 1960-е.

Страна происхождения: Канада, затем США.

Вес: от 3,5 до 7 килограммов.

Рост в холке: до 35 см.

Продолжительность жизни: 12-15 лет.

Стоимость котят: 7-25 тысяч рублей.

Внешний вид: голубые глаза, очень короткая шерсть, которая выглядит как едва заметный пушок и создает так называемый «эффект замши» при прикосновении. Более длинная шерсть может отрасти на лапах, за ушами или на кончике хвоста.

Как и когда появились канадские сфинксы

Кошки довольно часто рожают котят, у которых нет шерсти — это связано с естественной мутацией. Известны подобные случаи, зафиксированные еще в летописях древних ацтеков. Другой пример — целая популяция голых кошек, которая внезапно появилась в Южной Америке в 1930-х годах прошлого века. Однако тогда полноценную бесшерстную породу вывести не удалось, и даже неизвестно, занимались ли этим.

А вот в 1960-е годы в Канаде хозяйка обычной домашней короткошерстной кошки не стала оставлять без внимания тот факт, что ее любимица родила почти лысого малыша. Она назвала котенка Черносливом, вырастила и скрестила с его же матерью. В результате вновь появились лысые детеныши.

Женщина посвятила селекции сфинксов 10 лет, однако ей так и не удалось вывести лысую породу, где рождались бы только котята без шерсти. В итоге полноценных сфинксов вывели уже в США в 1970-х. Поэтому родиной лысых кошек считают сразу две страны — Канаду и США.

Официально породу признали лишь в 1986 году после многочисленных исследований, которые подтвердили, что ген, отвечающий за мутацию шерсти, не опасен и кошки ничем не больны.

Первой организацией, которая внесла сфинксов в список пород, стала Международная ассоциация кошек (TICA). Затем к ней присоединились Канадская ассоциация кошек (CCA) и Международная ассоциация по выведению и разведению новых пород кошек (CFA).

Внешний вид

Это кошки среднего размера, с хорошо развитой мускулатурой. Голова у них клиновидная, а уши достаточно большие. При этом подбородок ярко выражен, хвост — крепкий и длинный.

Глаза у канадских сфинксов круглые и большие, всегда светлые — чаще всего голубые. Тело покрыто тонкой легкой шерстью, которая больше похожа на пушок. При прикосновении к ней возникает ощущение как при контакте с кожурой персика или чем-то замшевым. Однако на некоторых участках тела канадского сфинкса может расти более длинная, но не очень густая шерсть. Чаще всего она появляется на носу, за ушами, а также на кончике хвоста.

Ярко проявляется пигмент кожи, что придает котам индивидуальную окраску. Она может быть однотонной белой, черной, двухцветной, трехцветной и даже черепаховой.

В мире не существует породы «канадский сфинкс», таких животных называют просто сфинксами (Sphynx). Прилагательное добавили в России, чтобы не путать эту кошку с двумя другими похожими породами — петербургским (петерболдом) и донским сфинксами

Другие сфинксы сильно отличаются от канадского. Например, донской обладает более узкими, как будто прищуренными глазами, а на ощупь такие животные больше похожи не на персик, а на резину. Еще одна лысая порода — петерболд. Внешним видом эти кошки больше похожи на ориенталов с их длинными тонкими конечностями, вытянутой мордой и разведенными в разные стороны ушами.

Особенности характера

Канадские сфинксы считаются животными-компаньонами. Это значит, что они нуждаются в постоянном взаимодействии с человеком. Сфинкс требует много внимания, но и также дарит много ласки и тепла.

Не рекомендуется оставлять сфинкса одного дома надолго

Канадские сфинксы — не те кошки, которые будут сидеть дома в одиночестве весь день, пока хозяева на работе. В таких случаях нужно, чтобы рядом находились, например, другие животные. Сфинкс поладит даже с собакой.

Главное о характере сфинксов

Не боятся взгляда «глаза в глаза», любят прямой контакт с человеком. Быстро адаптируются к смене обстановки и к новым людям. Преданная порода, за что сфинксов часто сравнивают с собаками. Легко запоминают человеческие слова, команды, поддаются дрессировке. Обладают высоким интеллектом, любят играть с игрушками-головоломками. Отлично ладят с детьми любых возрастов, не боятся громких звуков. Очень привязаны к своим хозяевам, требуют тактильного контакта — любят спать на руках или на плечах, преследуют даже в ванной комнате и в туалете. Игривые и активные, могут скакать по шкафам и полкам. Неагрессивны. Хорошо считывают настроение хозяев по голосу, легко подстраиваются. Быстро приучаются к лотку и когтеточке.

В беседе с «Лентой.ру» заводчица сфинксов из Челябинска Наталья Качина рассказала интересный факт о животных этой породы: ее еще называют «кошкой тысячи лиц». Это связано с тем, что поведение этого животного часто похоже не только на кошачье, но еще и на собачье, обезьянье и даже детское.

Еще у них развиты пальчики на лапках, гораздо сильнее, чем у других кошек. И сфинксы могут орудовать ими почти так же, как люди. Даже умеют брать ими предметы Наталья Качина заводчица сфинксов

Как содержать сфинкса дома

«Главное — любить, кормить, поить. А условия содержания стандартные, как у других животных. Кошки породы канадский сфинкс добрые, привязанные и послушные, как собаки. А отсутствие шерсти — это большой плюс, потому что она не переходит к человеку в рот, нос, уши, чай, суп, как это бывает с другими кошками», — отметила Качина.

Здоровье и болезни

Большинство сфинксов не страдает от специфических болезней. Главная их особенность — более слабый теплообмен из-за отсутствия шерсти. Температура тела таких кошек зависит от окружающей среды. Поэтому сфинксы, особенно в холодное время года, часто устраиваются подремать там, где жарко: на коленях у любимого хозяина, около батареи, на солнечном подоконнике. Если дома прохладно, то можно надеть на сфинкса свитерок.

Нежная кожа сфинкса может получить ожог, если кошка долго находится под прямыми солнечными лучами

Еще одна возможная проблема, которая связана с отсутствием шерсти, — дерматологические заболевания. Кошка может страдать от сыпи, покраснения и чесотки. Неприятные симптомы вызывают опять же переохлаждение, перегрев, а иногда и пищевая аллергия. При их появлении необходимо сразу обратиться к врачу.

Каким генетическим заболеваниям подвержены канадские сфинксы? Лысые кошки могут страдать от прогрессивной мышечной дисфункции. Это генетическое заболевание, обычно передается при скрещивании с девон-рексами. Лекарства не существует, чаще всего болезнь приводит к летальному исходу, так как наступает спазм гортани. Первые симптомы могут проявиться у котят в возрасте 1-2 недель, но иногда болезнь «спит» до трех месяцев. Важно уточнять у заводчиков, не подвержены ли котята этому заболеванию. Еще одна серьезная болезнь — гипертрофическая кардиомиопатия. При ней кошка страдает от перебоев в ритме сердца и частых обмороков. Но заболевание лечится, и прогноз при своевременном обращении к врачу чаще всего позитивный.

Приучение к лотку

Котенок сфинкса быстро приучится к лотку. При появлении малыша дома нужно расставить сразу несколько лотков в тех местах, где он будет пытаться сходить в туалет. Затем их количество необходимо постепенно сокращать, а оставшиеся передвигать ближе к ванной комнате. Важно много хвалить котенка, когда он сходил в лоток. А вот ругать при промахе не стоит — кот вряд ли поймет, из-за чего именно хозяин так расстроился.

Взрослая кошка будет ходить мимо лотка только при каком-либо отклонении от нормы: из-за сильного стресса или болезни, например цистита.

Дрессировка и игры

Командам кошку можно начинать обучать с 8-9 месяцев, не раньше. И выбрать самые простые — «ко мне», «апорт» и другие. Важно не забывать награждать сфинкса лакомствами за правильно выполненную команду.

Чтобы не страдать из-за испорченной мебели, сфинксу нужно подготовить когтеточку. Подойдут как многоэтажные домики (они же станут удобной площадкой для игр питомца), так и простые горизонтальные когтеточки

Купание

У обычных кошек кожные выделения поглощает шерсть, сфинксы же так не умеют. Поэтому их нужно купать от одного раза в неделю до одного раза в месяц в зависимости от здоровья животного, сезона и погоды. Порода достаточно водолюбивая, поэтому питомцы не будут против водных процедур.

Что нужно мыть сфинксу?

Глаза. А точнее — протирать их ватными дисками, смоченными специальными лосьонами для животных или чистой кипяченой водой.

Уши. Только видимые участки. Можно также использовать увлажненные ватные диски.

Лапы. Вокруг когтя может образоваться сальный налет, его нужно убрать ватными дисками. Если кот не сточил когти, то необходимо их подстричь.

Зубы. Да, эта гигиеническая процедура тоже необходима. Их придется чистить специальной ветеринарной пастой.

Тряпочками сфинксов протирать не надо, кремами мазать не надо. Слабое место — зубы. Очень рано начинают шататься и портиться Наталья Качина заводчица сфинксов

Чем кормить сфинкса

Лысые кошки едят больше обычных, потому что с помощью еды ускоряют энергообмен. Простыми словами — греются. Но в этом заключается и проблема. Сфинксы неумеренны в еде и могут быстро набрать лишний вес. Так что хозяину нужно будет строго регулировать размер и состав порций.

Лучший вариант — натуральное питание:

на 70 процентов рацион должен состоять из нежирного мяса;

на 15 процентов процентов — из кисломолочных продуктов (можно дать питомцу кефир, творог);

на 5 процентов — из каш; остальное — овощи.

Кошки могут есть морковь, капусту, кабачки. Размер порций нужно рассчитывать для каждого питомца индивидуально. Все зависит от возраста, пола, веса кота. Есть бесплатные сервисы, которые помогут посчитать все онлайн.

Также можно выбрать влажный или сухой корм, на рынке много различных вариантов, в том числе для кошек с болезнями ЖКТ, аллергией и другими проблемами.

Вызывают ли сфинксы аллергию

К сожалению, вызывают. Это связано с тем, что чаще всего люди страдают не от аллергии на шерсть животных, а от реакции на их биологические жидкости: слюну, мочу и даже пот.

Сфинксы в этом отношении абсолютно такие же кошки, как и все остальные. Поэтому нет никаких гарантий на счет наличия аллергии. И все же стоит проверить — сдать анализы или попробовать провести время со сфинксом у друзей или в котокафе.